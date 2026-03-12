Europa League: l’Aston Villa piega il Lille, ok il Porto. Pareggia il Lione, ko il Forest

L’andata degli ottavi di finale di Europa League vede la vittoria per 1-0 dell’Aston Villa sul Lille di Giroud, con la formazione di Emery che si prende così un vantaggio nella doppia sfida da cui uscirà il prossimo avversario di Bologna o Roma nei quarti: a decidere allo Stade Pierre-Mauroy è il gol di Watkins (61’). Peggio va invece all’altra inglese: il Nottingham Forest perde infatti 1-0 contro il Midtjylland al City Ground. Il Lione di Fonseca pareggia 1-1 in casa del Celta Vigo (in dieci), mentre il Porto di Farioli batte 2-1 lo Stoccarda: a 41 anni, Thiago Silva diventa il giocatore di movimento più anziano a debuttare in Europa League. Il Panathinaikos si impone 1-0 sul Betis (entrambe chiudono in dieci uomini), 2-0 del Ferencvaros sul Braga. È 1-0 tra il Genk e il Friburgo di Grifo.