Europa League: l’Aston Villa piega il Lille, ok il Porto. Pareggia il Lione, ko il Forest
Prossimi avversari di Bologna o Roma, i Villans si prendono un vantaggio su Giroud e compagni
© Getty Images
L’andata degli ottavi di finale di Europa League vede la vittoria per 1-0 dell’Aston Villa sul Lille di Giroud, con la formazione di Emery che si prende così un vantaggio nella doppia sfida da cui uscirà il prossimo avversario di Bologna o Roma nei quarti: a decidere allo Stade Pierre-Mauroy è il gol di Watkins (61’). Peggio va invece all’altra inglese: il Nottingham Forest perde infatti 1-0 contro il Midtjylland al City Ground. Il Lione di Fonseca pareggia 1-1 in casa del Celta Vigo (in dieci), mentre il Porto di Farioli batte 2-1 lo Stoccarda: a 41 anni, Thiago Silva diventa il giocatore di movimento più anziano a debuttare in Europa League. Il Panathinaikos si impone 1-0 sul Betis (entrambe chiudono in dieci uomini), 2-0 del Ferencvaros sul Braga. È 1-0 tra il Genk e il Friburgo di Grifo.
LILLE-ASTON VILLA 0-1
Marcatori: 61’ Watkins
PANATHINAIKOS-BETIS 1-0
Marcatori: 87’ rig. Taborda
Note: 59’ espulso Zaroury (P), 88’ espulso Llorente (B)
STOCCARDA-PORTO 1-2
Marcatori: 21’ Moffi (P), 27’ Mora (P), 40’ Undav (S)
Note: 71’ gol annullato a Stiller (S)
CELTA VIGO-LIONE 1-1
Marcatori: 25’ Rueda (C), 88’ Endrick (L)
Note: 55’ espulso Iglesias (C)
FERENCVAROS-BRAGA 2-0
Marcatori: 32’ Kanichowsky, 69’ Joseph
GENK-FRIBURGO 1-0
Marcatori: 24’ El Ouahdi
Note: 8’ gol annullato a Manzambi (F)
NOTTINGHAM FOREST-MIDTJYLLAND 0-1
Marcatori: 80’ Gue-Sung