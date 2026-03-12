EUROPA LEAGUE

Europa League: l’Aston Villa piega il Lille, ok il Porto. Pareggia il Lione, ko il Forest

Prossimi avversari di Bologna o Roma, i Villans si prendono un vantaggio su Giroud e compagni

12 Mar 2026 - 22:58
© Getty Images

© Getty Images

L’andata degli ottavi di finale di Europa League vede la vittoria per 1-0 dell’Aston Villa sul Lille di Giroud, con la formazione di Emery che si prende così un vantaggio nella doppia sfida da cui uscirà il prossimo avversario di Bologna o Roma nei quarti: a decidere allo Stade Pierre-Mauroy è il gol di Watkins (61’). Peggio va invece all’altra inglese: il Nottingham Forest perde infatti 1-0 contro il Midtjylland al City Ground. Il Lione di Fonseca pareggia 1-1 in casa del Celta Vigo (in dieci), mentre il Porto di Farioli batte 2-1 lo Stoccarda: a 41 anni, Thiago Silva diventa il giocatore di movimento più anziano a debuttare in Europa League. Il Panathinaikos si impone 1-0 sul Betis (entrambe chiudono in dieci uomini), 2-0 del Ferencvaros sul Braga. È 1-0 tra il Genk e il Friburgo di Grifo.

LILLE-ASTON VILLA 0-1

Marcatori: 61’ Watkins

PANATHINAIKOS-BETIS 1-0

Marcatori: 87’ rig. Taborda

Note: 59’ espulso Zaroury (P), 88’ espulso Llorente (B)

STOCCARDA-PORTO 1-2

Marcatori: 21’ Moffi (P), 27’ Mora (P), 40’ Undav (S)

Note: 71’ gol annullato a Stiller (S)

CELTA VIGO-LIONE 1-1

Marcatori: 25’ Rueda (C), 88’ Endrick (L)

Note: 55’ espulso Iglesias (C)

FERENCVAROS-BRAGA 2-0

Marcatori: 32’ Kanichowsky, 69’ Joseph

GENK-FRIBURGO 1-0

Marcatori: 24’ El Ouahdi

Note: 8’ gol annullato a Manzambi (F)

NOTTINGHAM FOREST-MIDTJYLLAND 0-1

Marcatori: 80’ Gue-Sung

europa league

