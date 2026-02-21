INGHILTERRA

Premier League: il City batte il Newcastle, Arsenal ora solo a +2

Guardiola riapre tutto: 2-1 ai Magpies e Gunners a tiro di sorpasso in vetta

21 Feb 2026 - 23:02
© Getty Images

Nella ventisettesima giornata di Premier League il Manchester City piega 2-1 il Newcastle e si rilancia nella corsa al titolo: gli uomini di Guardiola vincono grazie alla doppietta di O’Reilly, ai Magpies non basta il gol di Hall. Ora i Citizens sono solo a -2 dall’Arsenal capolista. Perde ancora terreno l’Aston Villa, solo 1-1 in rimonta sul Leeds, stesso risultato per il Chelsea col Burnley. Il Brighton piega il Brentford 2-0 in trasferta.

MANCHESTER CITY-NEWCASTLE 2-1
Il Manchester City riapre tutto in vetta alla Premier League, 2-1 al Newcastle e Arsenal ora solamente a due punti di distanza. Ottima partenza da parte degli uomini di Guardiola, che al 14’ sbloccano il match: assist di Marmoush per l’1-0 di O’Reilly. I Magpies reagiscono furiosamente, pareggiando i conti al 22’ grazie al sinistro di Hall, dopo il tocco di Ramsey. Passano meno di cinque minuti e i Citizens tornano avanti, ancora una volta con O’Reilly, che al 27’ firma la sua doppietta personale innescato da Haaland. I bianconeri, sotto di un gol all’intervallo, cercano di attaccare con insistenza per tutto il secondo tempo. I padroni di casa soffrono e rischiano, ma alla fine portano a casa il successo. Il Manchester City con questo 2-1 sale a 56 punti, a -2 dall’Arsenal capolista.

CHELSEA-BURNLEY 1-1
Beffa per il Chelsea, ripreso al 93’ in casa dal Burnley. Pronti via e gli uomini di Rosenior stappano subito la partita: al quarto minuto Pedro Neto apparecchia per l’1-0 di Joao Pedro. I Blues continuano a premere sull’acceleratore, ma all’intervallo il punteggio è il medesimo. Dopo la pausa i padroni di casa sfiorano il raddoppio a più riprese, ma al 72’ ecco che arriva l’episodio in favore degli ospiti: doppia ammonizione di Fofana e Chelsea in inferiorità numerica. Il Burnley spinge con l’uomo in più, e al 93’ trova la rete del definitivo 1-1: assist di Ward-Prowse per Flemming, che gela Stamford Bridge. Chelsea quarto a quota 45 punti (in attesa del Manchester United), Burnley sempre penultimo, ora a 19 punti.

LE ALTRE PARTITE
L’ex Milan e Roma Tammy Abraham salva l’Aston Villa, che riprende il Leeds 1-1 al Villa Park. Vantaggio ospite con Stach al 31’, l’attaccante inglese regala un punto ad Emery (terzo a -7 dalla vetta) all’88’. Pari senza reti tra West Ham e Bournemouth, mentre il Brighton piega 2-0 il Brentford in trasferta grazie ai gol di Gomez (30’) e dell’eterno Welbeck (46’).

premier league
manchester city
chelsea

