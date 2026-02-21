Premier League: il City batte il Newcastle, Arsenal ora solo a +2

CHELSEA-BURNLEY 1-1

Beffa per il Chelsea, ripreso al 93’ in casa dal Burnley. Pronti via e gli uomini di Rosenior stappano subito la partita: al quarto minuto Pedro Neto apparecchia per l’1-0 di Joao Pedro. I Blues continuano a premere sull’acceleratore, ma all’intervallo il punteggio è il medesimo. Dopo la pausa i padroni di casa sfiorano il raddoppio a più riprese, ma al 72’ ecco che arriva l’episodio in favore degli ospiti: doppia ammonizione di Fofana e Chelsea in inferiorità numerica. Il Burnley spinge con l’uomo in più, e al 93’ trova la rete del definitivo 1-1: assist di Ward-Prowse per Flemming, che gela Stamford Bridge. Chelsea quarto a quota 45 punti (in attesa del Manchester United), Burnley sempre penultimo, ora a 19 punti.