INGHILTERRA

Adama Traoré e il divieto del West Ham: "Basta pesi in palestra"

Nuno Espírito Santo blocca gli allenamenti di forza per Adama Traoré: "Genetica incredibile, deve fermarsi"

03 Mar 2026 - 12:54
Al West Ham, la forza fisica può diventare un paradosso, specialmente se ti chiami Adama Traoré. Il tecnico degli Hammers, Nuno Espirito Santo, ha infatti imposto un singolare "veto" al suo nuovo acquisto invernale: niente più sollevamento pesi. Nonostante il fisico scultoreo sia il marchio di fabbrica dell'esterno spagnolo, l'allenatore portoghese vuole preservarne l'elasticità e la rapidità, limitando il lavoro in palestra alla sola prevenzione degli infortuni: "Ha una genetica incredibile, deve fermarsi". Traoré, arrivato a gennaio dal Fulham e celebre per l'aneddoto dell'olio per bambini spalmato sulle braccia per sfuggire ai difensori, dovrà ora concentrarsi sull'inserimento tattico negli schemi di Nuno. Mentre i giovani talenti come Golambeckis faticano per mettere su massa, per il "colosso" Adama la sfida sarà l'esatto opposto: restare agile per tornare a essere il fattore determinante visto ai tempi del Wolverhampton.

Premier League

19
Adama Traoré

