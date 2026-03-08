1 di 7
in olanda

Toh, chi si rivede! Snejider torna in campo a 7 anni dal ritiro: “Ho perso peso”

L’ex Inter è andato in campo in quarta serie olandese dopo un programma di dimagrimento

08 Mar 2026 - 11:11
"Intanto, questo non è un derby, ma il derby. A San Siro senti addosso la storia, anzi le storie perché le squadre sono due”. Nel giorno della stracittadina milanese Wesley Sneijder, che questa partita la conosce benissimo, parla anche della sua nuova… carriera da calciatore. A 7 anni e mezzo dal ritiro infatti, e dopo aver partecipato in patria a un reality pensato per la rimessa in forma di vecchi campioni, l’olandese è tornato in campo in quarta serie con la maglia OSM’75: “Mi godo il momento – ha dichiarato dopo la partita - è meraviglioso giocare di nuovo, divertimento puro. Ma a tornare a San Siro no, non sono pronto..."

