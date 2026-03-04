Premier League: l’Arsenal batte il Brighton e respira, solo un pari per il City

Torna a perdere terreno il Manchester City, ripreso sul 2-2 in casa dal Nottingham Forest. Dominio totale degli uomini di Guardiola nel corso del primo tempo, e al 31’ ecco che arriva il gol dell’1-0: assist di Cherki per il sinistro vincente di Semenyo. I padroni di casa chiudono il primo tempo in vantaggio, sfiorando anche il raddoppio in avvio di ripresa. Al 56’ arriva però a sorpresa il gol dell’1-1, capolavoro di Gibbs-White con un colpo di tacco spalle alla porta che beffa Donnarumma. La reazione dei blu di Manchester è immediata, al 62’ Rodri riporta avanti i suoi, ma le emozioni non sono ancora finite: Hudson-Odoi apparecchia per Anderson al 76’, i biancorossi firmano il 2-2 e la squadra i Vitor Pereira porta a casa un punto. Il Manchester City tocca quota 60 punti, ora a -7 dall’Arsenal capolista (con la possibilità di salire a -4 dopo aver recuperato la partita in meno).