Premier League: l’Arsenal batte il Brighton e respira, solo un pari per il City

© instagram | Adama Traoré
© instagram | Adama Traoré
I Gunners tornano a +7 su Guardiola (che ha una partita in meno) grazie all’1-0 esterno sui Seagulls: 2-2 dei Citizens col Nottingham Forest
Ventinovesima giornata di Premier League: l’Arsenal vince ancora per 1-0 sul campo del Brighton e allunga a +7 sul Manchester City: la squadra di Guardiola (che ha una partita in meno rispetto ai Gunners) viene infatti ripresa due volte nel 2-2 all’Etihad dal Nottingham Forest. Poker del Chelsea in casa dell’Aston Villa, lo United crolla per 2-1 sul campo del Newcastle nonostante più di un tempo in superiorità. Fulham-West Ham finisce 0-1.
BRIGHTON-ARSENAL 0-1
Basta un gol di Saka all’Arsenal per superare 1-0 il Brighton in trasferta e cercare di scappare nuovamente via in vetta alla Premier. I Gunners passano in vantaggio dopo nove minuti, con la conclusione fortunata dell’esterno inglese che si insacca anche grazie al regalo di Verbruggen. I Seagulls provano in qualche modo a reagire, ma i biancorossi si difendono bene. Anche nel secondo tempo gli uomini di Arteta sono lontani dalle loro migliori prestazioni, ma riescono a concedere poco agli avversari, portando a casa il successo. L’Arsenal con questo 1-0 sale a 67 punti, a +7 sul City ma con una partita in più disputata. Fermo a quota 37 il Brighton, in dodicesima posizione in classifica.
MANCHESTER CITY-NOTTINGHAM FOREST 2-2
Torna a perdere terreno il Manchester City, ripreso sul 2-2 in casa dal Nottingham Forest. Dominio totale degli uomini di Guardiola nel corso del primo tempo, e al 31’ ecco che arriva il gol dell’1-0: assist di Cherki per il sinistro vincente di Semenyo. I padroni di casa chiudono il primo tempo in vantaggio, sfiorando anche il raddoppio in avvio di ripresa. Al 56’ arriva però a sorpresa il gol dell’1-1, capolavoro di Gibbs-White con un colpo di tacco spalle alla porta che beffa Donnarumma. La reazione dei blu di Manchester è immediata, al 62’ Rodri riporta avanti i suoi, ma le emozioni non sono ancora finite: Hudson-Odoi apparecchia per Anderson al 76’, i biancorossi firmano il 2-2 e la squadra i Vitor Pereira porta a casa un punto. Il Manchester City tocca quota 60 punti, ora a -7 dall’Arsenal capolista (con la possibilità di salire a -4 dopo aver recuperato la partita in meno).
LE ALTRE PARTITE
Prima sconfitta dell’era Carrick per il Manchester United, che va ko 2-1 a St. James’ Park contro il Newcastle: recupero di primo tempo rocambolesco, con l’espulsione di Ramsey (45’+1), il vantaggio a sorpresa dei Magpies su rigore con Gordon (45’ +6) e l’immediato pareggio di Casemiro (45’ +9). Nella ripresa i Red Devils ci provano con l’uomo in più, ma all’90’ Osula regala la vittoria ai bianconeri. Gli uomini di Carrick restano terzi a pari punti con l’Aston Villa. La squadra di Emery viene infatti travolta 4-1 al Villa Park per mano del Chelsea: tripletta di un super Joao Pedro per i Blues (35’, 45’+6 e 64’) e Cole Palmer (55’), Villans illusi al 2’ con il gol tutto in salsa ex Serie A di Douglas Luiz su assist di Bailey. Il West Ham supera il Fulham 1-0 a Craven Cottage grazie a Summerville (65’).
