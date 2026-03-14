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Atalanta, Palladino: "Fallo su Dumfries e rigore? Mi hanno detto che non c'erano nessuno dei due"

Il tecnico dei bergamaschi dopo il pari contro l'Inter: "Ci fidiamo di chi fa questo lavoro..."

14 Mar 2026 - 17:53
© Getty Images

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Raffaele Palladino è ovviamente soddisfatto del pareggio della sua Atalanta in casa dell'Inter, ma deve fare i conti con due episodi - il fallo non sanzionato a Sulemana su Dunfries in occasione del gol di Krstovic e quello di Scalvini su Frattesi - che hanno fatto infuriare Chivu: "Gli episodi? Non li ho visti - dice a Dazn -. Sapete che non parlo mai degli arbitri. Mi hanno detto che Marelli ha confermato che non c'erano nessuno dei due e noi ci fidiamo di chi fa questo lavoro". Poi sulla partita: "Era una settimana difficile, abbiamo affrontato due corazzate, mi è piaciuta la risposta della squadra, soprattutto dal punto di vista mentale. Potevano esserci strascichi, invece la squadra ha reagito bene, da uomini. Mi è piaciuta l'intensità, c'erano scorie fisiche. Anche lo spirito di chi è entrato mi è piaciuto, questo è un grande gruppo che tira da 4 mesi in cui gli chiedo tanto".

E ancora: "Sudano la maglia, danno tutto con grande impegno, non è facile giocare ogni tre giorni, li voglio ringraziare perché hanno fatto una grande partita. Siamo cresciuti durante la partita, il primo tempo era un'idea nostra rimanere più bassi- Purtroppo non abbiamo sfruttato i contropiedi che l'Inter ci concedeva nel primo tempo. Nel secondo sapevo che l'inerzia poteva cambiare e quelli che subentrano danno sempre grande energia. Sono molto soddisfatto, felice, la squadra cresce, la nostra forza è la panchina".

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