Come Arteta sta "rovinando il calcio" con i suoi corner e perché c'entra anche il Parma

Gli schemi su piazzato dei Gunners fanno discutere: per alcuni sono noiosi, per altri stanno cambiando il gioco. Cuesta e le situazioni preparate contro Milan e Cagliari ne sono la dimostrazionedi Francesco Lommi
Nelle ultime settimane in Inghilterra non si parla d'altro: i corner dell'Arsenal di Arteta ormai sono un vero e proprio argomento di dibattito. Dall'arrivo dello spagnolo, i Gunners sono diventati un punto di riferimento per gli schemi da calcio d'angolo. E i numeri spiegano il perché: circa la metà della produzione offensiva dell'Arsenal arriva da queste situazioni. In stagione sono già arrivati 24 gol da sviluppo di piazzati su 59 totali in campionato, 16 dei quale soltanto da corner. Eguagliato il record all time della Premier con ancora 9 giornate da giocare. Nessuno ha mai preparato in questo modo la palle da fermo. La rilevanza che Arteta attribuisce a queste situazioni si evince anche dal bonus ad hoc inserito nel contratto di Nicolas Jover, l'uomo dei piazzati nello staff dello spagnolo, che guadagna di più a ogni gol da piazzato dei suoi.
Uno studio che poi, in campo, si traduce con la ricerca spasmodica del corner (tendenza che secondo Ruud Gullit avrebbe reso il calcio "spazzatura") e di lunghe attese prima che questi vengano battuti. Un tasto su cui ha battuto l'allenatore del Brighton, Fabian Hurzeler: "Quando devono battere un calcio d'angolo ci mettono più di un minuto. Da inizio campionato hanno perso più di due ore soltanto per queste situazioni. Dobbiamo fare regole chiare perché poi succede che ci sono partite con un tempo effettivo di 50 minuti e altre di 65. Ogni tifoso che paga un sacco di soldi per venire allo stadio dovrebbe vedere lo stesso tempo effettivo in ogni partita". Il giovane tecnico tedesco però non critica soltanto le perdite di tempo per battere un corner, ma anche quello che succede una volta calciato: "Non ci sono regole chiare nemmeno su quello che accade dopo la battuta dell'angolo. In tanti fanno dei blocchi per liberare saltatori: a volte l'arbitro fischia, a volte no".
Un tema diventato d'attualità anche in Italia con il caso Valenti. Il Parma di Cuesta, guarda caso ex assistente di Arteta, ha fatto discutere molto nelle ultime settimane per blocchi su corner portati al portiere avversario. Sia contro il Milan che contro il Cagliari il protagonista è stato Lautaro Valenti. In entrambe le situaizoni il centrale argentino è arrivato a contatto con l'estremo difensore avversario: in un caso è stato fischiato fallo, nell'altro no. Una zona grigia che non fa altro che alimentare le polemiche.
Per alcuni questa cura delle palle da fermo starebbe rovinando il gioco. Il primo a sostenerlo è un grande ex del calibro di Paul Scholes. L'ex centrocampista dello United sostiene che se l'Arsenal se dovesse riuscire a vincere il titolo grazie ai suoi corner sarebbe "la peggior squadra ad aver mai vinto la Premier League". Anche il mister del Liverpool, Arne Slot, sostiene di "non sopportare tutti questi corner".
Tesi che non trova sponde su chi si sta giocando questa Premier League con l'Arsenal, ovvero Pep Guardiola. Il tecnico del City si è espresso così sul tema: "Sono abbastanza sicuro che l'allenatore e i giocatori ne siano molto felici: su ogni piazzato hanno la sensazione di poter segnare. Non sono d'accordo con chi dice che questo li renda una cattiva squadra". Poi l'ex Barcellona lascia intendere che se non si metterà mano al regolamento chiarendo i limiti entro cui si può portare un blocco al portiere avversario, sempre più squadre inizieranno ad approfittarne: "Sono abbastanza sicuro che tutte le squadre vorranno creare questa atmosfera su ogni corner. Ci stiamo muovendo in questa direzione: dovrò prestare più attenzione ai calci piazzati rispetto a quando ho iniziato la mia carriera a Barcellona".
Per ora però il catalano non sembra aver cambiato le sue abitudini: soltanto il Nottingham Forest e il Wolverhampton, rispettivamente quartultima e ultima, hanno segnato meno dei 9 gol del City su calcio piazzato. Un altro dato fa riflettere: sono stati segnati più gol da angolo in Arsenal-Chelsea 2-1 (3) di quanti ne siano stati segnati in tutti gli scontri in Premier tra il City di Pep e il Liverpool di Klopp messi insieme (2 in 16 partite). Forse era davvero un altro calcio.
