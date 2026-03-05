Come Arteta sta "rovinando il calcio" con i suoi corner e perché c'entra anche il Parma

Tesi che non trova sponde su chi si sta giocando questa Premier League con l'Arsenal, ovvero Pep Guardiola. Il tecnico del City si è espresso così sul tema: "Sono abbastanza sicuro che l'allenatore e i giocatori ne siano molto felici: su ogni piazzato hanno la sensazione di poter segnare. Non sono d'accordo con chi dice che questo li renda una cattiva squadra". Poi l'ex Barcellona lascia intendere che se non si metterà mano al regolamento chiarendo i limiti entro cui si può portare un blocco al portiere avversario, sempre più squadre inizieranno ad approfittarne: "Sono abbastanza sicuro che tutte le squadre vorranno creare questa atmosfera su ogni corner. Ci stiamo muovendo in questa direzione: dovrò prestare più attenzione ai calci piazzati rispetto a quando ho iniziato la mia carriera a Barcellona".

Per ora però il catalano non sembra aver cambiato le sue abitudini: soltanto il Nottingham Forest e il Wolverhampton, rispettivamente quartultima e ultima, hanno segnato meno dei 9 gol del City su calcio piazzato. Un altro dato fa riflettere: sono stati segnati più gol da angolo in Arsenal-Chelsea 2-1 (3) di quanti ne siano stati segnati in tutti gli scontri in Premier tra il City di Pep e il Liverpool di Klopp messi insieme (2 in 16 partite). Forse era davvero un altro calcio.