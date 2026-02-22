Premier League, Tottenham-Arsenal 1-4: debutto amaro per Tudor, Arteta a +5 sul City

È giornata di North London Derby al Tottenham Hotspur Stadium, dove i Lilywhites ospitano i grandi rivali dell’Arsenal. Igor Tudor fa il suo debutto sulla panchina degli Spurs (dopo l’esonero di Thomas Frank), ma si ritrova subito a sudare freddo: Trossard, Gyökeres e Saliba spaventano infatti il tecnico croato nel primo quarto d’ora di match, portando i primi assalti alla porta di Vicario. I Gunners sono padroni del campo e al 32’ trovano l’1-0: a stappare la stracittadina è Eze con un destro acrobatico, sulla bella iniziativa di Saka. La risposta del Tottenham è però immediata: l’ex Juventus Kolo Muani ruba infatti palla a un disattento Rice e pareggia 1-1 al 34’, trovando il suo primo centro in Premier League. Vicario nega quindi il gol a Saka, prima della rete sfiorata da Trossard, mentre Raya cala la saracinesca su Xavi Simons in apertura di ripresa. A timbrare il 2-1 è allora Gyökeres al 47’ con un gran tiro da fuori area, mentre Kolo Muani si vede annullare al 54’ quello che sarebbe stato un nuovo pari per gli Spurs. L’Arsenal tira un sospiro di sollievo e al 60’ scappa via definitivamente: a segnare è ancora Eze, che aggiunge così una doppietta alla tripletta già realizzata nella gara d’andata. Nel finale, Raya salva sulla linea di porta un assalto portato da Richarlison, mentre Gyökeres timbra la sua doppietta al 95’. L’Arsenal vince quindi 4-1 e sale a 61 punti, riportandosi a +5 sul Manchester City: i Gunners hanno però giocato una partita in più. Fermo a 29 punti resta invece il Tottenham, sempre nei bassifondi della classifica.



LE ALTRE PARTITE