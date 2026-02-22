Premier League, Tottenham-Arsenal 1-4: debutto amaro per Tudor, Arteta a +5 sul City
Arteta fa suo 4-1 il North London Derby e torna a +5 su Guardiola, con un match in più. 1-0 del Liverpool sul Forest
© Getty Images
Serviva una risposta importante dopo il brutto pareggio contro il Wolverhampton ed è arrivata. L’Arsenal batte infatti 4-1 il Tottenham nel North London Derby in scena nella 27ª giornata di Premier League e si riporta così a +5 sul Manchester City, seppure con una gara in più già giocata (i Gunners hanno anticipato il 31º turno). Arteta rovina, dunque, il debutto di Tudor sulla panchina degli Spurs, mentre il Liverpool supera 1-0 il Nottingham Forest al 97’.
TOTTENHAM-ARSENAL 1-4
È giornata di North London Derby al Tottenham Hotspur Stadium, dove i Lilywhites ospitano i grandi rivali dell’Arsenal. Igor Tudor fa il suo debutto sulla panchina degli Spurs (dopo l’esonero di Thomas Frank), ma si ritrova subito a sudare freddo: Trossard, Gyökeres e Saliba spaventano infatti il tecnico croato nel primo quarto d’ora di match, portando i primi assalti alla porta di Vicario. I Gunners sono padroni del campo e al 32’ trovano l’1-0: a stappare la stracittadina è Eze con un destro acrobatico, sulla bella iniziativa di Saka. La risposta del Tottenham è però immediata: l’ex Juventus Kolo Muani ruba infatti palla a un disattento Rice e pareggia 1-1 al 34’, trovando il suo primo centro in Premier League. Vicario nega quindi il gol a Saka, prima della rete sfiorata da Trossard, mentre Raya cala la saracinesca su Xavi Simons in apertura di ripresa. A timbrare il 2-1 è allora Gyökeres al 47’ con un gran tiro da fuori area, mentre Kolo Muani si vede annullare al 54’ quello che sarebbe stato un nuovo pari per gli Spurs. L’Arsenal tira un sospiro di sollievo e al 60’ scappa via definitivamente: a segnare è ancora Eze, che aggiunge così una doppietta alla tripletta già realizzata nella gara d’andata. Nel finale, Raya salva sulla linea di porta un assalto portato da Richarlison, mentre Gyökeres timbra la sua doppietta al 95’. L’Arsenal vince quindi 4-1 e sale a 61 punti, riportandosi a +5 sul Manchester City: i Gunners hanno però giocato una partita in più. Fermo a 29 punti resta invece il Tottenham, sempre nei bassifondi della classifica.
LE ALTRE PARTITE
A centrare una vittoria importante è anche il Liverpool, grazie all’1-0 esterno sul campo del Nottingham Forest. Dopo essersi visto annullare un gol all’89’, Mac Allister decide la disputa al 97’: Slot sale così a quota 45 punti. Vitor Pereira non riesce quindi a ripetersi nella sua prima in Premier League alla guida dei Garibaldi Reds, dopo il convincente successo in Europa League contro il Fenerbahce nella gara che ha segnato il suo esordio assoluto sulla panchina del Forest. Il Fulham batte invece 3-1 il Sunderland (doppietta di Jimenez e gol di Iwobi per i Cottagers, rete di Le Fée per i Black Cats), mentre il Crystal Palace piega 1-0 il Wolverhampton (a segno Guessand).