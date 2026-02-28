INGHILTERRA

Premier League: City di nuovo a -2 dall’Arsenal, manita del Liverpool

Guardiola esulta a Elland Road, battendo 1-0 il Leeds: i Gunners dovranno rispondere nel derby contro il Chelsea

28 Feb 2026 - 20:36
© Getty Images

© Getty Images

Il Manchester City continua a tenere sotto pressione l’Arsenal, a parità di partite. È questo quanto emerge dal sabato della 28ª giornata di Premier League, visto che la formazione di Guardiola batte 1-0 il Leeds a Elland Road e torna nuovamente a -2 in classifica dai Gunners: Arteta e i suoi ragazzi dovranno quindi rispondere domani, nel delicato derby di Londra contro il Chelsea. A festeggiare un convincente successo è pure il Liverpool, grazie al 5-2 di Anfield contro il West Ham.

LEEDS-MANCHESTER CITY 0-1
Il Leeds accoglie il Manchester City nel ruggente Elland Road, dove il primo tempo vede Donnarumma murare la conclusione di Aaronson e Darlow parare il colpo di testa di O’Reilly. A stappare l’incontro ci pensa allora Semenyo in pieno recupero: Rodon si perde l’inserimento alle sue spalle dell’ex Bournemouth, che infila in rete l’1-0 al 48’, su assist di Ait-Nouri. Sempre il ghanese si rende poi pericoloso anche nella ripresa, dove a sprecare un’ottima chance per il raddoppio è però soprattutto Marmoush. L’ex Udinese Bijol fa invece correre un brivido lungo la schiena di Donnarumma all’88’, con un’incornata che termina di poco oltre il palo posizionato alla destra dell’estremo difensore azzurro. Il City si accontenta allora della vittoria di misura, che gli permette comunque di salire a quota 59 punti e di portarsi a -2 dall’Arsenal capolista, a parità di partite. Il Leeds rimane invece a 31 punti.

IL LIVERPOOL E LE ALTRE PARTITE
Prosegue il momento positivo in campionato del Liverpool, che firma il suo terzo successo consecutivo. I Reds battono infatti 5-2 il West Ham ad Anfield, dove Ekitike impiega solo cinque minuti per sbloccare il risultato, complice la deviazione di Mavropanos. Al 24’ è invece van Dijk a inzuccare il raddoppio, mentre Mac Allister cala il tris al 43’ con un bel destro al volo. Soucek prova allora a rimettere in partita gli Irons al 49’, ma Gakpo ristabilisce tre gol di margine al 70’, favorito anche da un tocco di Wan-Bissaka. L’ex Lazio Castellanos accorcia però nuovamente le distanze al 75’, prima dell’autogol definitivo di Disasi all’83’: decisivo Frimpong. La squadra di Slot sale così a 48 punti in classifica, entrando in piena lotta per le posizioni che valgono un posto nella prossima Champions League. L’Everton piega invece 3-2 il Newcastle, mentre il Sunderland pareggia 1-1 in casa del Bournemouth. Spettacolare 4-3 del Brentford sul Burnley.

premier league
manchester city
liverpool

Premier League

Il City ribalta il Liverpool nel recupero, Guardiola tiene aperta la corsa al titolo

Semenyo tiene il Manchester City in scia all'Arsenal, il Liverpool travolge il West Ham

Debutto amaro per Tudor, Tottenham ko 4-1 con l'Arsenal. Il Liverpool vince al 97'

Il Manchester City piega il Newcastle e va a -2 dall'Arsenal. Aston Villa e Chelsea frenano

L'Arsenal non sfonda contro il Brentford, è solo 1-1. Ora il City è a soli 4 punti

Il City torna a -3 e mette pressione all'Arsenal, ok anche l'Aston Villa, colpo Champions del Liverpool

Carrick effect, il tifoso dello United a 90' dal taglio di capelli. Spuntano anche le quote...

7

Donnarumma salva il City: la reazione di Guardiola è tutta un programma

Il City ribalta il Liverpool nel recupero, Guardiola tiene aperta la corsa al titolo

I più visti di Calcio Estero

Inzaghi a rischio esonero dopo il crollo dell'Al Hilal in campionato: decisivi i prossimi 10 giorni

MCH SPORTING LISBONA-ESTORIL 3-0 MCH

Sporting Lisbona, tris all'Estoril: Luis Suarez sempre più capocannoniere

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

Messico: stop al calcio dopo l'uccisione di 'El Mencho'

MCH BAYERN-EINTRACHT MCH

Il Bayern vince 3-2, ma la papera della difesa nel finale è da ridere

Thuram contro Mou: "Vinicius se l'è cercata? Piccolo uomo, nelle sue parole superiorità e narcisismo bianco"

Notizie del giorno
Vedi tutti
21:08
Inter-Genoa, le foto della partita
21:07
Lorenzo Berlusconi concede il bis dopo l'esordio: vittoria a Genova
20:59
Seconda vittoria! Lorenzo Berlusconi vince a Genova sotto gli occhi di papà Pier Silvio
20:59
Napoli, Conte: "Lukaku vuole aiutare la squadra: spero che lui e De Bruyne giochino i Mondiali"
20:57
Atalanta attenta, questo Bayern sa anche lottare: Dortmund beffato nel finale, ora è a -11