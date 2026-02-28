Premier League: City di nuovo a -2 dall’Arsenal, manita del Liverpool
Guardiola esulta a Elland Road, battendo 1-0 il Leeds: i Gunners dovranno rispondere nel derby contro il Chelsea
© Getty Images
Il Manchester City continua a tenere sotto pressione l’Arsenal, a parità di partite. È questo quanto emerge dal sabato della 28ª giornata di Premier League, visto che la formazione di Guardiola batte 1-0 il Leeds a Elland Road e torna nuovamente a -2 in classifica dai Gunners: Arteta e i suoi ragazzi dovranno quindi rispondere domani, nel delicato derby di Londra contro il Chelsea. A festeggiare un convincente successo è pure il Liverpool, grazie al 5-2 di Anfield contro il West Ham.
LEEDS-MANCHESTER CITY 0-1
Il Leeds accoglie il Manchester City nel ruggente Elland Road, dove il primo tempo vede Donnarumma murare la conclusione di Aaronson e Darlow parare il colpo di testa di O’Reilly. A stappare l’incontro ci pensa allora Semenyo in pieno recupero: Rodon si perde l’inserimento alle sue spalle dell’ex Bournemouth, che infila in rete l’1-0 al 48’, su assist di Ait-Nouri. Sempre il ghanese si rende poi pericoloso anche nella ripresa, dove a sprecare un’ottima chance per il raddoppio è però soprattutto Marmoush. L’ex Udinese Bijol fa invece correre un brivido lungo la schiena di Donnarumma all’88’, con un’incornata che termina di poco oltre il palo posizionato alla destra dell’estremo difensore azzurro. Il City si accontenta allora della vittoria di misura, che gli permette comunque di salire a quota 59 punti e di portarsi a -2 dall’Arsenal capolista, a parità di partite. Il Leeds rimane invece a 31 punti.
IL LIVERPOOL E LE ALTRE PARTITE
Prosegue il momento positivo in campionato del Liverpool, che firma il suo terzo successo consecutivo. I Reds battono infatti 5-2 il West Ham ad Anfield, dove Ekitike impiega solo cinque minuti per sbloccare il risultato, complice la deviazione di Mavropanos. Al 24’ è invece van Dijk a inzuccare il raddoppio, mentre Mac Allister cala il tris al 43’ con un bel destro al volo. Soucek prova allora a rimettere in partita gli Irons al 49’, ma Gakpo ristabilisce tre gol di margine al 70’, favorito anche da un tocco di Wan-Bissaka. L’ex Lazio Castellanos accorcia però nuovamente le distanze al 75’, prima dell’autogol definitivo di Disasi all’83’: decisivo Frimpong. La squadra di Slot sale così a 48 punti in classifica, entrando in piena lotta per le posizioni che valgono un posto nella prossima Champions League. L’Everton piega invece 3-2 il Newcastle, mentre il Sunderland pareggia 1-1 in casa del Bournemouth. Spettacolare 4-3 del Brentford sul Burnley.