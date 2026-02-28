Premier League: City di nuovo a -2 dall’Arsenal, manita del Liverpool

Il Manchester City continua a tenere sotto pressione l’Arsenal, a parità di partite. È questo quanto emerge dal sabato della 28ª giornata di Premier League, visto che la formazione di Guardiola batte 1-0 il Leeds a Elland Road e torna nuovamente a -2 in classifica dai Gunners: Arteta e i suoi ragazzi dovranno quindi rispondere domani, nel delicato derby di Londra contro il Chelsea. A festeggiare un convincente successo è pure il Liverpool, grazie al 5-2 di Anfield contro il West Ham.