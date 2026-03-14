Lewandowski non chiude ai sogni di Juve e Milan: "Nulla da dire sul mio futuro"

Robert Lewandowski, intervistato da Sportweek, ha parlato del suo futuro, non dando indizi su quello che potrà succedere a giugno, quando scadrà il suo contratto con il Barcellona. Milan e Juventus sperano di portarlo in Serie A a parametro zero: "Sinceramente oggi non c’è niente da dire. E sono sincero, eh. L’obiettivo è arrivare a fine stagione col maggior numero possibile di vittorie, gol e titoli, poi vedremo. Non ci penso e non ho deciso, al momento non è una priorità". L'attaccante polacco ha avuto vari incroci con il calcio italiano, l'ultimo nello scontro in semifinale tra Barça e Inter, il primo quando stava andando al Genoa: "Abbiamo imparato tanto da quella doppia sfida. Abbiamo segnato sei gol ma ne abbiamo presi sette ed è chiaro, non può essere, c’è qualcosa che non va. Non abbiamo perso per merito dell’Inter ma per colpa nostra. Ripeto, ci è servito di lezione. Nel 2010 ero ancora in Polonia e stavo per passare al Borussia Dortmund. Il Genoa voleva acquistarmi, così mi invitarono a una partita contro la Sampdoria. Ero curioso di vedere com’era il club, lo stadio, l’ambiente, e anche per essere corretto con chi aveva mostrato interesse per me venni ad assistere al derby a Marassi. È stata l’unica volta che ho avuto a che fare con una squadra italiana".