Premier League, l'Arsenal mantiene il +5 sul City: battuto il Chelsea nel derby di Londra

ARSENAL-CHELSEA 2-1

L'Arsenal si conferma letale sui corner: uno-due al Chelsea e vittoria per 2-1, che riporta i Gunners a +5 su Guardiola e il suo Man City. Inizia subito col brivido il match dei Blues, che rischiano di farsi del male da soli coi rinvii azzardati di Sanchez: Gyökeres sfiora il gol, poi Eze prova la magia da centrocampo. Il Chelsea risponde con Sarr e James, ma viene colpito al 21': corner, sponda di Gabriel e tocco vincente di Saliba per l'1-0. Gli ospiti rischiano di subire il bis, per poi svegliarsi nel finale, quando Raya salva su Joao Pedro e poi capitola su corner. James cerca il gol olimpico, Hincapié devia in gol (46' pt) ed è 1-1 al riposo. Nella ripresa Joao Pedro impegna ancora il portiere dell'Arsenal, che si riporta in vantaggio al 66': nuovo corner, Sanchez esce a vuoto e Timber trova il 2-1. Si tratta della 16a rete da corner per i Gunners, specialisti di queste soluzioni con Arteta e i suoi schemi al limite. La partita sembrare cambiare definitivamente al 70', quando il Chelsea resta in dieci per la doppia ammonizione di Pedro Neto, ma i Blues non demordono. Nel finale è un assedio degli ospiti, che sfiorano il gol in modo rocambolesco al 93': Raya salva sul tiro-cross di Garnacho, dotato di un effetto imprevedibile. L'estremo difensore si ripete su Joao Pedro (doppio miracolo) al 95', ma era tutto fermo per offside: vano il tap-in di Delap. Finisce dunque 2-1 per l'Arsenal, che conferma la supremazia già mostrata nelle semifinali di Carabao Cup (doppia vittoria), anche se il Chelsea ha fatto un'ottima partita ed esce a testa alta dall'Emirates. I Gunners salgono a 64 punti, +5 sul Man City, Blues sesti a quota 45: Manchester United (51) e Liverpool (48) si allontanano.



LE ALTRE PARTITE

Prosegue la scalata del Manchester United, che aggancia l'Aston Villa ed è terzo con 51 punti: i Red Devils rimontano e sconfiggono 2-1 il Crystal Palace. Le Eagles partono meglio e colpiscono subito con Lacroix (4'), ma proprio quest'ultimo rovina la partita dei suoi: rigore ed espulsione, Palace in dieci al 56'. Bruno Fernandes trasforma il penalty e pareggia (57'), poi arriva il gol-vittoria di Šeško (65') che fa esultare Carrick. Non può dirsi altrettanto soddisfatto il Tottenham, con Tudor che ha perso due gare su due nella sua gestione: Spurs senza vittorie in Premier nell'anno nuovo. La formazione londinese resta 16a mantenendo il +4 sulla terzultima, visto che sono andati ko sia il Nottingham Forest (2-1 col Brighton e +2 sugli Hammers) che il West Ham (25 punti), e perde 2-1 contro il Fulham. Gara dominata dai Cottagers, che colpiscono con Wilson (7') e l'eurogol di Iwobi (34'): vana la rete di Richarlison (66') nella ripresa.