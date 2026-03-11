Non solo Kinsky: quando il portiere crolla e viene sostituito per evitare danni peggiori

Kinsky è ceco (di nazionalità, giusto per evitare le ironie sull'assonanza tra la provenienza e la capacità di vedere), ha 23 anni e si è ritrovato, dopo poche apparizioni nel Tottenham, a essere messo in campo in una delle partite più importanti della disastrosa stagione degli Spurs. Nessuno può capire cosa sia passato per la testa di Tudor, costretto poi, dopo due errori clamorosi e quasi inediti nella storia del calcio, a sostituirlo con Vicario al sedicesimo del primo tempo. In quei casi non sai mai se sia più forte la voglia di riscatto o il senso di vuoto che ti blocca anche i muscoli. Il portiere è un caso a parte, all'interno di una squadra. E' solo. Dal punto di vista psicologico il suo impatto mentale è simile a quello di un tennista, costretto a mantenere una concentrazione ferrea anche dopo l'errore più madornale.