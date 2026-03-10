Uefa, allarme per le nuove norme economiche della Premier: "Così il gap aumenta"

Ciò significa che i club della Premier League che non partecipano a tornei continentali potrebbero disporre di un margine di spesa nettamente superiore rispetto alle rivali europee, rafforzando ulteriormente il potere economico del campionato inglese. E confermando l'attuale predominio inglese nella Champions League, dove sono addirittura sei i club di Premier approdati agli ottavi di finale. La preoccupazione della Uefa è che questo squilibrio rischi di mettere sotto pressione i club del resto del continente, che potrebbero essere spinti ad aumentare i costi e ad assumere maggiori rischi finanziari pur di trattenere i propri giocatori.