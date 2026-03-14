Paralimpiadi Milano-Cortina: l'Italia dell'hockey batte la Germania ed è quinta

L'Italia ha battuto per 5-2 la Germania nella finale per il quinto posto nel torneo di parahockey alle Paralimpiadi di Milano-Cortina. Nel primo periodo gli azzurri sono sfortunati, trovando per tre volte i montanti (due traverse e un palo) della porta tedesca: Rosa, Larch e Landeros sfiorano solamente il vantaggio in 15' quasi totalmente di marca italiana. La Germania resiste e, nell'unica superiorità avuta a disposizione, passa avanti con Hering al 9'09". In apertura di frazione centrale gli azzurri trovano il meritato pareggio con Landeros, che sfrutta al meglio il passaggio di Enderle. La Germania è schiacciata nel suo terzo ma anche fortunata, visto che trova il vantaggio con il più clamoroso degli autogol per un 1-2 assegnato a Hering. L'Italia però non molla, si guadagna tre power play consecutivi e nel secondo di questi impatta con il rebound trovato da Depaoli che vale il 2-2. I ragazzi di Bianchi superano indenni una penalità a inizio terzo periodo, poi si scatenano e chiudono il match nel giro di un minuto. Al 37'05" perfetta transizione con Landeros che firma la sua doppietta, al 38'05" è capitan Rosa a trovare il suo primo gol paralimpico sul rebound dopo il tiro di Macrì. La Germania alza il livello fisico ma si trova davanti un muro azzurro, quindi al 42'53" Rosa fissa il definitivo 5 a 2. Finisce così, Italia quinta nella classifica finale come a Pechino 2022.