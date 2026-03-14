L'Inter infuriata con l'arbitro resta senza parole: tutti in silenzio stampa dopo la partita

14 Mar 2026 - 18:25
© Getty Images

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Resta in silenzio l'Inter dopo la gara contro l'Atalanta. C'è rabbia in casa nerazzurra per due episodi: il gol del pareggio della Dea convalidato dall'arbitro Manganiello e un mancato rigore per fallo in area atalantina nel finale di Scalvini ai danni di Frattesi. Non parla il tecnico Cristian Chivu, punito con due cartellini gialli nel giro di pochi minuti per proteste dopo l'1-1 al minuto 82' della sfida di San Siro per un contatto tra Sulemana e Dumfries rimasto a terra prima del gol di Krstovic. Non parla il presidente Beppe Marotta. La protesta dell'Inter, una settimana dopo il caso 'mani di Ricci' nel derby contro il Milan, è silenziosa ma fa rumore.  

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