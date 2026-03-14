Primo gol tra i professionisti per il 2008 Luca Reggiani: chi è il gioiello azzurro del Dortmund

Il primo gol con la prima squadra non si scorda mai, specialmente se è anche il primo gol da professionista e arriva alla seconda presenza da titolare. Pomeriggio da sogno oggi per Luca Reggiani, difensore classe 2008 del Borussia Dortmund di scuola Sassuolo e già visto in campo recentemente nella gara di andata in Champions contro l’Atalanta. Il suo colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha chiuso la partita contro l'Augsburg e riportato i gialloneri a -9 dal Bayern, un gol che ha fatto letteralmente impazzire il giovane nato a Modena, che ha festeggiato con gli occhi sgranati e le mani portate alla testa per manifestare la propria incredulità.