Primo gol tra i professionisti per il 2008 Luca Reggiani: chi è il gioiello azzurro del Dortmund
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Il primo gol con la prima squadra non si scorda mai, specialmente se è anche il primo gol da professionista e arriva alla seconda presenza da titolare. Pomeriggio da sogno oggi per Luca Reggiani, difensore classe 2008 del Borussia Dortmund di scuola Sassuolo e già visto in campo recentemente nella gara di andata in Champions contro l’Atalanta. Il suo colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha chiuso la partita contro l'Augsburg e riportato i gialloneri a -9 dal Bayern, un gol che ha fatto letteralmente impazzire il giovane nato a Modena, che ha festeggiato con gli occhi sgranati e le mani portate alla testa per manifestare la propria incredulità.
Giunto oggi alla quinta presenza assoluta al Borussia Dortmund, Luca Reggiani è uno dei punti di forza delle nazionali giovanili italiane. Dopo aver preso parte lo scorso autunno al Mondiale Under 17 concluso al terzo posto in Qatar, da pochi mesi fa parte stabilmente dell'Under 19 allenata da Alberto Bollini. È un difensore centrale che vanta grande fisicità, è alto 190 cm, e oltre a essere abile nei duelli aerei e in fase di marcatura, come ha già dimostrato possiede anche una discreta propensione al gol.