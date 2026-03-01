Sarri: "Pensavamo alla Coppa Italia? Se così fosse sarebbe un errore. Segnale preoccupante"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-0 con il Torino: "Pensavamo già alla Coppa Italia? Se l'abbiamo fatto, abbiamo fatto un errore. Dal punto di vista di energia nervose e mentali siamo mancati, abbiamo perso tutte le

palle vaganti ed è un segnale preoccupante. La sensazione visiva è che quando arrivavano nei pressi della nostra area avevano un'altra convinzione. Non so se siano stati i cambi o la reazione nervosa per lo svantaggio, ma certamente è poco. Qualche palla gol l'abbiamo avuta, ma come determinazione difensiva non c'è stato un grande livello. Bastava mettere una palla casuale a metà campo e noi eravamo in difficoltà. Solitamente non lo facciamo, mentalmente qualcosa ci è mancato. Tante cose che ci sono mancate durante l'anno, ma la nostra situazione è questa. Potrei parlare di mille alibi per i giocatori, ma non ce n'è uno che tenga. Dobbiamo trovare forti motivazioni, non bisogna fare drammi però, dobbiamo giocare tra tre giorni. Solo una riflessione sul perché siamo arrivati scarichi o meno carichi a questa partita. Era un pericolo che c'era, ne eravamo consapevoli".