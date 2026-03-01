D'Aversa: "Concetti assimilati dai giocatori. Zapata e Simeone insieme? Scelta facile"

Roberto D'Aversa, allenatore del Torino, ha parlato dopo la vittoria per 2-0 sulla Lazio ai microfoni di Sky Sport: "Siamo partiti un po' contratti, ma per 70 minuti abbiamo fatto un'ottima gara. Ho fatto capire ai giocatori perché sono venuto qui, di avere giocatori forti e in questo momento non stavano dimostrando il vero valore. Non si è fatto ancora nulla, però mi fa piacere che abbiano segnato i due attaccanti, ma è merito a tutta la squadra. Hanno assimilato 2-3 concetti basilari. Zapata e Simeone hanno fatto una partita impressionante. Simeone ha fatto una gara dalla trequarti in su, potevamo trovare spazi e libertà, con Vlasic a supporto. In settimana comunque mi hanno dimostrato di poter giocare insieme, di aver voglia di giocare, scelta semplice quindi. Ma tutti i giocatori entrati hanno dimostrato di essere volenterosi. Il merito è loro. Analizzando la Lazio, lavorando sul riferimento della palla magari stringevamo il campo. Ma i ragazzi sono stati bravi a interpretare i concetti che ho richiesto. Gineitis ha fatto una grandissima partita, l'ho tolto perché ammonito. Zapata pensavo di cambiarlo nel secondo tempo ma ha dimostrato il suo valore. Vlasic? Ho visto due partite dal vivo a Roma. Quando giochi con una squadra forte come quella e vedi il potenziale di questo giocatore... è completo. Nel momento in cui difendeva a uomo su Cataldi, lo ha limitato, poi si abbassava come playmaker. Sono felice di averlo a disposizione e di allenarlo".