Doualla vola ai mondiali nei 60 metri con il secondo posto negli assoluti di Ancona

Dario Dester, anche lui reduce da qualche stagione complicata per vari problemi fisici, si mostra in ottima forma e migliora di 45 punti il suo primato italiano nell'eptathlon dopo cinque anni, con uno score di 6121, mentre Eloisa Coiro dopo aver rinunciato a correre la sua gara degli 800, ottiene la vittoria nei 400 metri con il proprio personale di 52"02, terza italiana di sempre, i mezzofondisti Federico Riva e Ludovica Cavalli bissano il successo dei 1500 di ieri, vincendo anche nei 3000 metri, rispettivamente con 7'45"25 nella prova maschile e 8'51"38 in quella femminile, e infine negli 800 metri Giovanni Lazzaro e Laura Pellicoro ottengono la maglia tricolore grazie al tempo di 1'48"87 per il primo, e di 2'02"15 per la seconda.