ATLETICA

Doualla vola ai mondiali nei 60 metri con il secondo posto negli assoluti di Ancona

La 16enne velocista azzurra sfiora di un centesimo il minimo, ma è praticamente qualificata tramite il ranking. Dallavalle supera Diaz nel triplo 

di Redazione Sprintnews
01 Mar 2026 - 21:19
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Kelly Doualla chiude al secondo posto con il tempo di 7"21 la finale dei 60 metri donne degli assoluti indoor di Ancona, nella gara vinta senza problemi dalla primatista italiana Zaynab Dosso in 7"10, conquistando di fatto il diritto alla partecipazione nei prossimi mondiali al coperto che si svolgeranno a Torun dal 20 al 22 marzo prossimo, in virtù della sua favorevole e ormai inattaccabile posizione nel ranking di World Athetics, avendo peraltro sfiorato di 1 solo centesimo il minimo di accesso diretto.

La 16enne velocista azzurra si è mostrata in crescita di condizione rispetto alle sue due precedenti gara, dove aveva corso come miglior tempo in 7"27 in occasione della vittoria nei campionati under 18 sempre ad Ancona due settimane fa, sfiorando di 2 centesimi il suo personale assoluto di 7"19 dell'anno scorso, e dando la sensazione di avere ancora margini di miglioramento verso i mondiali, mentre a completare il podio della gara Aurora Berton è terza in 7"31.

© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Nei 60 metri maschili Filippo Randazzo ottiene il suo decimo titolo italiano assoluto, ma il primo in una gara di velocità dopo una lunga carriera nel lungo, superando per pochissimi millesimi con lo stesso crono di 6"61 Samuele Ceccarelli, campione europeo sulla distanza a Istanbul 2023, ed è molto probabile che quest'ultimo accompagnerà ai mondiali il suo avversario già qualificato con il minimo di 6"59, sempre in virtù del ranking, con anche una brillante prestazione di Eduardo Longobardi capace del terzo posto in 6"62 grazie al quale migliora nettamente il precedente personale.

Nel salto triplo maschile c'era grande attesa per il debutto del campione europeo e mondiale al coperto Andy Diaz, e dell'argento mondiale all'aperto Andrea Dallavalle, con quest'ultimo che si impone con 16.99 davanti all'italo cubano secondo con 16.90, entrambi con pochi salti per non rischiare e con l'obiettivo del minimo per i mondiali, proprio di 16.90, realizzato, mentre nella stessa disciplina al femminile Dariya Derkach festeggia il suo debutto nel 2026 con l'ennesima maglia tricolore con 13.90, davanti a una buona Ottavia Cestonaro seconda con 13,88.

Tra le altre più importanti competizioni della terza e conclusiva giornata dei campionati italiani indoor, va evidenziata l'eccellente prestazione nel salto in alto maschile di Christian Falocchi, ritrovatosi quasi miracolosamente quest'anno dopo anni difficilissimi per un intervento alla caviglia che lo aveva portato a metà del 2025 molto vicino al ritiro, vincitore portando il suo personale a un eccellente 2.30 che lo fa entrare nella elite mondiale della specialità, e gli regala anche la qualificazione diretta per i campionati iridati di Torun.

Dario Dester, anche lui reduce da qualche stagione complicata per vari problemi fisici, si mostra in ottima forma e migliora di 45 punti il suo primato italiano nell'eptathlon dopo cinque anni, con uno score di 6121, mentre Eloisa Coiro dopo aver rinunciato a correre la sua gara degli 800, ottiene la vittoria nei 400 metri con il proprio personale di 52"02, terza italiana di sempre, i mezzofondisti Federico Riva e Ludovica Cavalli bissano il successo dei 1500 di ieri, vincendo anche nei 3000 metri, rispettivamente con 7'45"25 nella prova maschile e 8'51"38 in quella femminile, e infine negli 800 metri Giovanni Lazzaro e Laura Pellicoro ottengono la maglia tricolore grazie al tempo di 1'48"87 per il primo, e di 2'02"15 per la seconda.

doualla
kelly doualla
campionati italiani assoluti
ancona

Ultimi video

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

02:12
MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

I più visti di Atletica

Aouani: strepitoso record italiano nella maratona di Tokyo

Doualla debutta nei 60 metri di un campionato italiano assoluto

Di Lazzaro supera Carmassi nei 60 ostacoli donne degli assoluti indoor

Addio a Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Aouani firma il nuovo record italiano in maratona: 2h07'16 a Barcellona

Atletica, le donne transgender escluse dalle gare femminili

Notizie del giorno
Vedi tutti
21:19
Doualla: secondo posto con 7"21 nei 60 metri degli assoluti dietro a Dosso
20:48
Sarri: "Pensavamo alla Coppa Italia? Se così fosse sarebbe un errore. Segnale preoccupante"
20:44
Massara: "Rinnovi Roma? Per ora non ci sono novità"
20:41
Chiellini: "Spalletti? Non vedo nessun altro sulla panchina della Juve il prossimo anno"
20:41
D'Aversa: "Concetti assimilati dai giocatori. Zapata e Simeone insieme? Scelta facile"