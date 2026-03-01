Chiellini: "Spalletti? Non vedo nessun altro sulla panchina della Juve il prossimo anno"

"Lo step di oggi è la partita, poi purtroppo avremo più tempo nelle settimane per metterci a sedere con Luciano, ma l'ho ripetuto tante volte che non vedo nessun altro sulla panchina della Juventus il prossimo anno. Diamo tempo al tempo senza metterci scadenze o altre cose". Così il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini a DAZN sul futuro di Spalletti, prima della sfida dell'Olimpico contro la Roma. Qualche settimana fa lo stesso Chiellini aveva detto: "Per me è l'allenatore per i prossimi anni della Juventus e sta facendo bene. A tempo debito ne parleremo ma credo che nessuno abbia dei dubbi a riguardo".