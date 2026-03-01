Massara: "Rinnovi Roma? Per ora non ci sono novità"

01 Mar 2026 - 20:44
"Non ci sono novità sui rinnovi, ma siamo in contatto con tutti gli agenti dei giocatori, stiamo parlando in generale, non ci sono degli sviluppi particolari in questo momento". Lo ha detto Ricky Massara, diesse della Roma, a DAZN nel pre partita a chi gli chiede novità sui contratti in scadenza come quelli di Dybala e Pellegrini. "Siamo molto concentrati su questo campionato sapendo di poter contare su ragazzi che sono molto attaccati alla Roma, che sono molto seri, professionali, che non hanno mai fatto mancare il loro impegno e si sono sempre visti in campo, quindi su questo aspetto siamo molto coscienti", ha aggiunto.

