Benzema, tripletta all'esordio con l'Al Hilal di Inzaghi e frecciatina l'Al Ittihad

Le divergenze sono nate in sedi di rinnovo: secondo quanto riporta l'Equipe, Benzema, in scadenza il prossimo giugno, chiedeva un contratto "alla Cristiano Ronaldo" da circa 200 milioni di euro all'anno. Cifra davanti alla quale la trattativa si è arenata. Non solo perché l'Al Ittihad non ha soddisfatto le richieste del calciatore, ma soprattutto perché gli avrebbero offerto un rinnovo al ribasso. Una proposta che ha irritato non poco Benzema, tanto da definirla "Irrispettosa". Il centravanti francese infatti sostiene che il suo club avrebbe voluto falro giocare "praticamente gratis". Così si è consumato lo strappo e il francese è approdato all'Al Hilal che non solo ha pagato 25 milioni per il suo cartellino ma lo avrebbe anche soddisfatto sulla richiesta di ingaggio.