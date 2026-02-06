Benzema, tripletta all'esordio con l'Al Hilal di Inzaghi e frecciatina l'Al Ittihad
Il bomber francese si è presentato ai suoi nuovi tifosi con tre gol. Nel post partita le dichiarazioni polemiche verso la sua ex sqaudra
Come il lupo che perde il pelo ma non il vizio, Karim Benzema anche a 38 anni continua a dimostrare la sua classe infinita: all'esordio con l'Al Hilal di Simone Inzaghi, il bomber francese ha messo a referto una tripletta impreziosita anche da un gol di tacco nella vittoria per 6-0 sull'Al-Okhdood
"VIA SENZA SALUTARE? CHIEDETEGLIELO..."
E dire che l'ex pallone d'oro arrivava da un mese tutt'altro che semplice: la separazione con il suo ultimo club, l'Al Ittihad, è stata piuttosto burrascosa. "Perché me ne sono andato? Parliamo solo della partita di oggi... Le prime sensazioni con questo club e questo gruppo sono state fantastiche", ha detto l'ex Real nel post partita provando a dribblare la polemica. Poi però, vista l'insistenza dei cronisti, Benzema ha lanciato una frecciatina alla sua ex squadra: "Via dall'Al Ittihad senza salutare? Chiedetelo ai loro giocatori....".
ADDIO BURRASCOSO
Le divergenze sono nate in sedi di rinnovo: secondo quanto riporta l'Equipe, Benzema, in scadenza il prossimo giugno, chiedeva un contratto "alla Cristiano Ronaldo" da circa 200 milioni di euro all'anno. Cifra davanti alla quale la trattativa si è arenata. Non solo perché l'Al Ittihad non ha soddisfatto le richieste del calciatore, ma soprattutto perché gli avrebbero offerto un rinnovo al ribasso. Una proposta che ha irritato non poco Benzema, tanto da definirla "Irrispettosa". Il centravanti francese infatti sostiene che il suo club avrebbe voluto falro giocare "praticamente gratis". Così si è consumato lo strappo e il francese è approdato all'Al Hilal che non solo ha pagato 25 milioni per il suo cartellino ma lo avrebbe anche soddisfatto sulla richiesta di ingaggio.