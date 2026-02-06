LA POLEMICA

Benzema, tripletta all'esordio con l'Al Hilal di Inzaghi e frecciatina l'Al Ittihad

Il bomber francese si è presentato ai suoi nuovi tifosi con tre gol. Nel post partita le dichiarazioni polemiche verso la sua ex sqaudra

06 Feb 2026 - 12:16
videovideo

Come il lupo che perde il pelo ma non il vizio, Karim Benzema anche a 38 anni continua a dimostrare la sua classe infinita: all'esordio con l'Al Hilal di Simone Inzaghi, il bomber francese ha messo a referto una tripletta impreziosita anche da un gol di tacco nella vittoria per 6-0 sull'Al-Okhdood

"VIA SENZA SALUTARE? CHIEDETEGLIELO..."

E dire che l'ex pallone d'oro arrivava da un mese tutt'altro che semplice: la separazione con il suo ultimo club, l'Al Ittihad, è stata piuttosto burrascosa. "Perché me ne sono andato? Parliamo solo della partita di oggi... Le prime sensazioni con questo club e questo gruppo sono state fantastiche", ha detto l'ex Real nel post partita provando a dribblare la polemica. Poi però, vista l'insistenza dei cronisti, Benzema ha lanciato una frecciatina alla sua ex squadra: "Via dall'Al Ittihad senza salutare? Chiedetelo ai loro giocatori...."

Leggi anche

Ronaldo, lo sciopero continua: CR7 diserta anche l'allenamento dell'All Nassr

ADDIO BURRASCOSO

Le divergenze sono nate in sedi di rinnovo: secondo quanto riporta l'Equipe, Benzema, in scadenza il prossimo giugno, chiedeva un contratto "alla Cristiano Ronaldo" da circa 200 milioni di euro all'anno. Cifra davanti alla quale la trattativa si è arenata. Non solo perché l'Al Ittihad non ha soddisfatto le richieste del calciatore, ma soprattutto perché gli avrebbero offerto un rinnovo al ribasso. Una proposta che ha irritato non poco Benzema, tanto da definirla "Irrispettosa". Il centravanti francese infatti sostiene che il suo club avrebbe voluto falro giocare "praticamente gratis". Così si è consumato lo strappo e il francese è approdato all'Al Hilal che non solo ha pagato 25 milioni per il suo cartellino ma lo avrebbe anche soddisfatto sulla richiesta di ingaggio. 

Leggi anche

La Saudi Pro League contro CR7: "Nessun individuo determina decisioni oltre il proprio club"

benzema
al hilal
al-ittihad
inzaghi
rinnovo

Ultimi video

03:56
Coppa Italia, Atalanta-Juventus 3-0, la dea vola in semifinale

Atalanta-Juventus 3-0: gli highlights

07:37
Scalvini: "Ora sto bene. E vi svelo una cosa…"

Scalvini: "Ora sto bene. E vi svelo una cosa…"

01:56
Le Pagelle di Atalanta-Juventus

Le Pagelle di Atalanta-Juventus

45:34
Postpartita | Coppa Italia | 5 febbraio

Postpartita | Coppa Italia | 5 febbraio

00:48
Spalletti: "Attacco? Non partecipo a questo giochino…"

Spalletti: "Attacco? Non partecipo a questo giochino…"

01:10
Pazzini: "Conceicao deve essere più concreto"

Pazzini: "Conceicao deve essere più concreto"

01:26
Moviola Atalanta-Juve: "C'è un rigore su Cambiaso?"

Moviola Atalanta-Juve: "C'è un rigore su Cambiaso?"

01:12
Tacchinardi: "David troppo timido, a Spalletti mancano alternative"

Tacchinardi: "David troppo timido, a Spalletti mancano alternative"

02:06
La moviola di Cesari: "Il rigore per l'Atalanta è l'anti-calcio"

La moviola di Cesari: "Il rigore per l'Atalanta è l'anti-calcio"

01:29
Scalvini: "Il mister prepara la partita al top"

Scalvini: "Il mister prepara la partita al top"

06:04
Palladino: "È stata una serata perfetta, ma la Juve mi ha impressionato"

Palladino: "È stata una serata perfetta, ma la Juve mi ha impressionato"

02:06
Bremer: "Da difensore dico che non è rigore, ma la regola è chiara"

Bremer: "Da difensore dico che non è rigore, ma la regola è chiara"

07:23
Spalletti: "Disuniti nel finale, ma impareremo a riconoscere le situazioni"

Spalletti: "Disuniti nel finale, ma impareremo a riconoscere le situazioni"

01:44:20
Atalanta-Juventus: partita integrale

Atalanta-Juventus: partita integrale

01:52
Pašalic e Scamacca: "Bravi a concretizzare le occasioni, siamo uniti"

Pašalic e Scamacca: "Bravi a concretizzare le occasioni, siamo uniti"

03:56
Coppa Italia, Atalanta-Juventus 3-0, la dea vola in semifinale

Atalanta-Juventus 3-0: gli highlights

I più visti di Calcio Estero

Ronaldo, lo sciopero continua: CR7 diserta anche l'allenamento dell'All Nassr

MCH CASA PIA-PORTO 2-1 MCH

Thiago Silva fa autogol e il Porto perde: Farioli avvicinato dallo Sporting

MCH ROSARIO CENTRAL-RIVER PLATE 0-0 MCH

Paredes lancia il Boca su rigore: col Newell's finisce 2-0

Senegal campione, grande festa anche in Italia. Incidenti a Torino e Milano

Kings League mania a Barcellona: i 90mila del Camp Nou chiamano Messi

Tuchel riparte dal Bayern: "Possiamo vincere tutto"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:20
Lazio, ecco Przyborek: "Club importante, sono pronto alla sfida'
11:26
Roma, brutte notizie: lesione muscolare per Robinio Vaz. Niente Cagliari
10:00
Esordio col botto per Lookman all'Atletico Madrid: gol e assist contro il Betis
09:28
Al Nassr, Cristiano Ronaldo in sciopero potrebbe saltare un'altra partita
08:03
Juventus, incubo Palladino: doppio 0-3 consecutivo