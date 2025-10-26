Premier League: l'Arsenal è in fuga, battuto il Crystal Palace. City ko, Bournemouth secondo

ARSENAL-CRYSTAL PALACE 1-0

L'Arsenal scarta i regali di United e Aston Villa e si porta a +6 sul City e a +7 sul Liverpool grazie all'1-0 rifilato al Crystal Palace detentore di FA Cup e Community Shield. Ma la sfida all'Emirates è tutt'altro che scontata, visto che le Eagles spaventano con Sarr e Wharton, che peccano però di precisione e vengono puniti al 39': punizione di Rice, la palla torna verso il limite dell'area ed Eze, in acrobazia, fulmina un immobile ma incolpevole Henderson. Nella ripresa, Arteta legittima il vantaggio colpendo anche una traversa di testa con Gabriel. Ci provano allo stesso modo gli ospiti ma l'incornata di Guehi finisce alta. L'Arsenal non la chiude, ma riesce a portare a casa un successo importantissimo: vero, è "solo" a +4 sul secondo posto, ma considerando che City e Liverpool sono rispettivamente a -6 e a -7, si può parlare di fuga dei londinesi. Resta a quota 13, invece, il Crystal Palace, che dopo il Liverpool non ha più vinto.