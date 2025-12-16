Milan, oggi la partenza per la Supercoppa: Allegri a Riad senza Gimenez, ma ritrova Leao

L'allenatore rossonero dovrà fare a meno anche di Gabbia, che però potrebbe recuperare per l'eventuale finaledi Martino Cozzi
Comincia la missione Supercoppa Italiana per il Milan di Massimiliano Allegri. Nella giornata di oggi, i rossoneri partiranno alla volta di Riad dove giovedì sera, alle 20 in esclusiva su Italia1 e in streaming sul sito Sportmediaset.it, affronteranno il Napoli di Antonio Conte in semifinale. In caso di passaggio del turno, sulla strada dei rossoneri ci sarà la vincente di Bologna-Inter, in programma venerdì sera. In vista della "trasferta" di Riad, Massimiliano Allegri (che parlerà in conferenza stampa domani alle 17 italiane) dovrà sicuramente fare a meno di due giocatori: Santiago Gimenez e Matteo Gabbia.
Assente da un mese e mezzo per un problema alla caviglia, negli scorsi giorni il Bebote era tornato ad allenarsi nuovamente, ma il continuo dolore sembra non facilitare il suo rientro. Nelle ultime ore, infatti, Gimenez è stato in Olanda per un consulto specialistico per capire quale strada intraprendere per risolvere il problema. La terapia conservativa, al momento, non sembra dare i frutti sperati, motivo per il quale l'attaccante messicano sta valutando concretamente la possibilità di operarsi. Discorso diverso per Gabbia, uscito a inizio secondo tempo nella sfida di campionato con il Sassuolo. Gli esami effettuati dal difensore rossonero hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali del ginocchio sinistro, ma hanno evidenziato un trauma in iperestensione del ginocchio. Un problema risolvibile in poco tempo, ma che impedirà a Gabbia di partire per l'Arabia e scendere in campo per la semifinale: al suo posto ci sarà De Winter. In caso di qualificazione alla finale, ecco che il numero 46 rossonero potrebbe prendere un volo per Riad e rendersi disponibile almeno per la panchina. Ma tutto dipenderà anche da come andranno le terapie che svolgerà in questi giorni a Milanello.
Per Allegri, però, ci sono anche due buone notizie. Sia Youssouf Fofana che Rafael Leao saranno convocati per la Supercoppa, anche se non al meglio. Il centrocampista francese ha smaltito i problemi muscolari accusati nelle ultime settimane e si gioca una maglia da titolare con Ricci e Loftus Cheek. Il numero 10 portoghese, invece, nonostante non sia ancora al meglio, sarà regolarmente inserito nell'elenco dei convocati ma è molto difficile che scenda in campo dal primo minuto nella semifinale con il Napoli. C'è la chance di vederlo nel secondo tempo, o addirittura titolare in finale. Dopo il risentimento muscolare all'adduttore destro accusato nella sfida di campionato con il Torino lo scorso 8 dicembre, Allegri e lo staff rossonero vogliono recuperarlo al meglio per evitare altri stop nelle prossime settimane. Proprio per questo motivo, contro il Napoli la coppia offensiva sarà formata da Christopher Nkunku, a caccia della prima gioia con il Milan, e Christian Pulisic. Tutti confermati gli altri titolari, con l'unico dubbio su Modric: il croato finora le ha giocate tutte e potrebbe anche subentrare a gara in corso. Un'ipotesi difficile, vista l'importanza della gara, ma comunque possibile. La missione rossonera in Arabia comincia ora.