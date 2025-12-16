Milan, oggi la partenza per la Supercoppa: Allegri a Riad senza Gimenez, ma ritrova Leao

Per Allegri, però, ci sono anche due buone notizie. Sia Youssouf Fofana che Rafael Leao saranno convocati per la Supercoppa, anche se non al meglio. Il centrocampista francese ha smaltito i problemi muscolari accusati nelle ultime settimane e si gioca una maglia da titolare con Ricci e Loftus Cheek. Il numero 10 portoghese, invece, nonostante non sia ancora al meglio, sarà regolarmente inserito nell'elenco dei convocati ma è molto difficile che scenda in campo dal primo minuto nella semifinale con il Napoli. C'è la chance di vederlo nel secondo tempo, o addirittura titolare in finale. Dopo il risentimento muscolare all'adduttore destro accusato nella sfida di campionato con il Torino lo scorso 8 dicembre, Allegri e lo staff rossonero vogliono recuperarlo al meglio per evitare altri stop nelle prossime settimane. Proprio per questo motivo, contro il Napoli la coppia offensiva sarà formata da Christopher Nkunku, a caccia della prima gioia con il Milan, e Christian Pulisic. Tutti confermati gli altri titolari, con l'unico dubbio su Modric: il croato finora le ha giocate tutte e potrebbe anche subentrare a gara in corso. Un'ipotesi difficile, vista l'importanza della gara, ma comunque possibile. La missione rossonera in Arabia comincia ora.