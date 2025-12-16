Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
supercoppa italiana
VERSO NAPOLI-MILAN

Milan, oggi la partenza per la Supercoppa: Allegri a Riad senza Gimenez, ma ritrova Leao

L'allenatore rossonero dovrà fare a meno anche di Gabbia, che però potrebbe recuperare per l'eventuale finale 

di Martino Cozzi
16 Dic 2025 - 08:42

Comincia la missione Supercoppa Italiana per il Milan di Massimiliano Allegri. Nella giornata di oggi, i rossoneri partiranno alla volta di Riad dove giovedì sera, alle 20 in esclusiva su Italia1 e in streaming sul sito Sportmediaset.it, affronteranno il Napoli di Antonio Conte in semifinale. In caso di passaggio del turno, sulla strada dei rossoneri ci sarà la vincente di Bologna-Inter, in programma venerdì sera. In vista della "trasferta" di Riad, Massimiliano Allegri (che parlerà in conferenza stampa domani alle 17 italiane) dovrà sicuramente fare a meno di due giocatori: Santiago Gimenez e Matteo Gabbia.

Leggi anche
10) West Ham, 144 milioni di euro (nella foto Fullkrug)

Milan-Füllkrug, c'è l'intesa di massima: Tare lo ha bloccato ma resta a caccia di opportunità

Assente da un mese e mezzo per un problema alla caviglia, negli scorsi giorni il Bebote era tornato ad allenarsi nuovamente, ma il continuo dolore sembra non facilitare il suo rientro. Nelle ultime ore, infatti, Gimenez è stato in Olanda per un consulto specialistico per capire quale strada intraprendere per risolvere il problema. La terapia conservativa, al momento, non sembra dare i frutti sperati, motivo per il quale l'attaccante messicano sta valutando concretamente la possibilità di operarsi. Discorso diverso per Gabbia, uscito a inizio secondo tempo nella sfida di campionato con il Sassuolo. Gli esami effettuati dal difensore rossonero hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali del ginocchio sinistro, ma hanno evidenziato un trauma in iperestensione del ginocchio. Un problema risolvibile in poco tempo, ma che impedirà a Gabbia di partire per l'Arabia e scendere in campo per la semifinale: al suo posto ci sarà De Winter. In caso di qualificazione alla finale, ecco che il numero 46 rossonero potrebbe prendere un volo per Riad e rendersi disponibile almeno per la panchina. Ma tutto dipenderà anche da come andranno le terapie che svolgerà in questi giorni a Milanello. 

Leggi anche
 Dusan Vlahovic

A giugno poi tutto su Vlahovic, accordo vicino per il trasferimento a costo zero

Per Allegri, però, ci sono anche due buone notizie. Sia Youssouf Fofana che Rafael Leao saranno convocati per la Supercoppa, anche se non al meglio. Il centrocampista francese ha smaltito i problemi muscolari accusati nelle ultime settimane e si gioca una maglia da titolare con Ricci e Loftus Cheek. Il numero 10 portoghese, invece, nonostante non sia ancora al meglio, sarà regolarmente inserito nell'elenco dei convocati ma è molto difficile che scenda in campo dal primo minuto nella semifinale con il Napoli. C'è la chance di vederlo nel secondo tempo, o addirittura titolare in finale. Dopo il risentimento muscolare all'adduttore destro accusato nella sfida di campionato con il Torino lo scorso 8 dicembre, Allegri e lo staff rossonero vogliono recuperarlo al meglio per evitare altri stop nelle prossime settimane. Proprio per questo motivo, contro il Napoli la coppia offensiva sarà formata da Christopher Nkunku, a caccia della prima gioia con il Milan, e Christian Pulisic. Tutti confermati gli altri titolari, con l'unico dubbio su Modric: il croato finora le ha giocate tutte e potrebbe anche subentrare a gara in corso. Un'ipotesi difficile, vista l'importanza della gara, ma comunque possibile. La missione rossonera in Arabia comincia ora. 

milan
supercoppa italiana
leao
allegri
santiago gimenez
gabbia

Ultimi video

01:24
Tomori: "Saremo forti nei duelli"

Tomori: "Saremo forti nei duelli"

00:25
Il calendario della Supercoppa Italiana

Il calendario della Supercoppa Italiana

01:28
DICH MATERAZZI DA MIAMI DICH

Materazzi: "Speriamo di portare a casa un trofeo, magari già dalla Supercoppa"

00:18
PER SITO MCH RIENTRO MILAN 1

Milan, il rientro dei campioni in Italia

00:52
DICH LEAO A MALPENSA 1

Leao: "Conceiçao ha portato un cambiamento"

01:29
DICH CALABRIA A MALPENSA 1

Calabria: "Un sogno alzare questa coppa. Conceiçao grande allenatore"

01:13
PER SITO MCH RIENTRO INTER (PELLEGATTI) 1

Inter, rientro in Italia a testa bassa dopo la sconfitta

02:07
SRV FOCUS SUPERCOPPA TBD (Fabio Manfreda) 6/1 ok

Conceiçao sveglia il Milan: il trionfo che non t'aspetti

01:15
SRV RULLO TREVISANI SU SUPERCOPPA 6/1 1

Trevisani: "Milan, che rimonta! Leao clamoroso"

01:47
MCH CONCEICAO BALLA E FUMA IL SIGARO POST INTER SUPERCOPPA 06/01 1

Conceiçao show: balla e fuma il sigaro nello spogliatoio

04:24
Ibrahimovic: "L'adrenalina c'è"

Ibrahimovic: "Faremo qualcosa sul mercato, è tutto sotto controllo"

05:14
La cerimonia di presentazione della Finale 2025

La cerimonia d'apertura della Finale 2025

03:20
Marotta: "Artefici del nostro destino"

Marotta: "Artefici del nostro destino"

03:57
Simonelli: "Esperienza positiva"

Simonelli: "Esperienza positiva"

02:04
Materazzi e Zambrotta: "Rischi di una partita secca"

Materazzi e Zambrotta: "Rischi di una partita secca"

01:24
Tomori: "Saremo forti nei duelli"

Tomori: "Saremo forti nei duelli"

I più visti di Calcio

MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO

DICH BARTESAGHI POST MILAN-SASSUOLO 14/12 DICH

Bartesaghi, nuovo bomber rossonero: "Maldini? Piano con i paragoni"

dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

allegri dich OK

Allegri: "Dobbiamo avere l'approccio giusto già a inizio partita"

DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:20
"Volete che un giocatore muoia in campo?": l'ATP introduce la norma anticalore
DICH LOTITO FESTA DI NATALE DICH
10:16
Arbitri? Lotito punta il dito contro i tifosi: "Il cane morde sempre lo straccione"
10:11
Motty Xmas Trail: a pochi passi dal Natale... sognando la primavera
10:02
Manchester United, il fratello di Mainoo: "Liberatelo". Napoli alla finestra
10:02
Nba: Jokic trascina Denver contro Houston, Detroit espugna Boston