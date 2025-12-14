Logo SportMediaset

CLAMOROSO

Clamoroso dalla Spagna: principe Saudita all’assalto al Barcellona: pronta offerta di 10 miliardi

Il debito complessivo del club blaugrana supera i 2,5 miliardi di euro

di Antonella Pelosi
14 Dic 2025 - 11:20
© ipa

© ipa

Un’offerta monstre da 10 miliardi di euro per comprare il Barcellona. L'indiscrezione rimbalza dalla Spagna: secondo un giornalista di ChiringuitoTV, il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohamed bin Salman sarebbe pronto a presentare una proposta senza precedenti per l’acquisizione del club blaugrana. Il Barcellona, dal canto suo, attraversa una delle fasi finanziarie più complesse della sua storia recente: il debito complessivo del club supera i 2,5 miliardi di euro. L’eventuale proposta di bin Salman rappresenterebbe una svolta epocale. I 10 miliardi ipotizzati non servirebbero solo a sanare i conti, ma consentirebbero anche un rilancio strutturale del club, dagli investimenti sulla rosa alla modernizzazione delle infrastrutture, passando per il completamento del progetto del nuovo Camp Nou. Resta però un nodo. Il Barcellona non è una società come le altre: è formalmente di proprietà dei suoi soci, i “socios”, che dovrebbero esprimersi su un cambiamento così radicale. Un’eventuale cessione a un investitore straniero aprirebbe un dibattito acceso sull’identità del club, sul suo modello democratico e sul futuro del motto “Més que un club”.

