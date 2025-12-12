Logo SportMediaset

Liverpool, Salah torna tra i convocati per la sfida col Brighton: potrebbe essere l'ultima in maglia Reds

Rientrato momentaneamente il caso attorno al fuoriclasse egiziano, che però poi partirà per la Coppa d'Africa e a gennaio potrebbe salutare

di Daniele Pezzini
12 Dic 2025 - 19:32

Si placano, almeno momentaneamente, le acque in casa Liverpool. Dopo il duro sfogo di Momo Salah contro il tecnico Arne Slot, che aveva portato all'esclusione punitiva contro l'Inter in Champions, i media inglesi parlano di una tregua raggiunta tra i due, che porterà l'egiziano a tornare tra i convocati per il match di sabato pomeriggio contro il Brighton.

Le tensioni comunque restano e non è da escludere che proprio la sfida di Anfield sia l'ultima per l'ex Roma con la maglia dei Reds. La settimana seguente, infatti, Salah si unirà alla sua nazionale per la Coppa d'Africa (l'Egitto debutterà lunedì 22 contro lo Zimbabwe), dopodiché si aprirà il mercato invernale, nel quale quella di un addio resta un'ipotesi concreta. L'Arabia Saudita ha già cominciato a sondare il terreno e anche il Galatasaray ci sta facendo un pensierino.

Dopo otto stagioni e mezza, 420 presenze e 250 gol la storia d'amore tra Salah e il Liverpool potrebbe dunque essere giunta ai titoli di coda. Resta da vedere se verranno trasmessi già sabato pomeriggio, o se verranno rimandati ad altri momenti.

