Liverpool, Salah torna tra i convocati per la sfida col Brighton: potrebbe essere l'ultima in maglia Reds

Le tensioni comunque restano e non è da escludere che proprio la sfida di Anfield sia l'ultima per l'ex Roma con la maglia dei Reds. La settimana seguente, infatti, Salah si unirà alla sua nazionale per la Coppa d'Africa (l'Egitto debutterà lunedì 22 contro lo Zimbabwe), dopodiché si aprirà il mercato invernale, nel quale quella di un addio resta un'ipotesi concreta. L'Arabia Saudita ha già cominciato a sondare il terreno e anche il Galatasaray ci sta facendo un pensierino.