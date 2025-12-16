Bedin: "Collezione Panini serie BKT unisce giovani, tradizione e territorio"

"Questa collezione non rappresenta solo un momento storico del primo album completamente dedicato alla serie BKT ma e' capace di raccontare con immagini e sezioni dedicate tutte le caratteristiche di un campionato dove è particolarmente forte la passione per il calcio: i giovani, la tradizione e il legame con il territorio". Lo ha detto il presidente della Lega serie B Paolo Bedin alla presentazione della collezione Panini calciatori serie BKT 2025-2026, la prima raccolta di figurine interamente dedicata alla serie B. La collezione si compone di 480 figurine di cui 60 speciali con effetti lucidi e sagomati da raccogliere in un album di 48 pagine e racconta uno dei campionati più' amati in Italia.
All'interno spazio ai giovani futuri campioni, ai veterani, oltre alle maglie e ai loghi dei Club. Presente la sezione Best in Town dedicata si migliori giocatori del campionato rappresentati su uno sfondo urban style che richiama la città di riferimento. "Siamo di fronte a una grande novità, una valorizzazione importante per un campionato con club di primo livello che rappresentano tutta l'Italia", dice Martina Limoni, direttrice Mercato Italia Collezionabili. La collezione verrà promossa su tutti i campi attraverso i panini Days in occasione della 18/ma e 19/ma giornata di serie BKT.