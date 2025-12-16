Bedin: "Collezione Panini serie BKT unisce giovani, tradizione e territorio"

"Questa collezione non rappresenta solo un momento storico del primo album completamente dedicato alla serie BKT ma e' capace di raccontare con immagini e sezioni dedicate tutte le caratteristiche di un campionato dove è particolarmente forte la passione per il calcio: i giovani, la tradizione e il legame con il territorio". Lo ha detto il presidente della Lega serie B Paolo Bedin alla presentazione della collezione Panini calciatori serie BKT 2025-2026, la prima raccolta di figurine interamente dedicata alla serie B. La collezione si compone di 480 figurine di cui 60 speciali con effetti lucidi e sagomati da raccogliere in un album di 48 pagine e racconta uno dei campionati più' amati in Italia.