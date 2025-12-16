Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Bedin: "Collezione Panini serie BKT unisce giovani, tradizione e territorio"

16 Dic 2025 - 23:26

"Questa collezione non rappresenta solo un momento storico del primo album completamente dedicato alla serie BKT ma e' capace di raccontare con immagini e sezioni dedicate tutte le caratteristiche di un campionato dove è particolarmente forte la passione per il calcio: i giovani, la tradizione e il legame con il territorio". Lo ha detto il presidente della Lega serie B Paolo Bedin alla presentazione della collezione Panini calciatori serie BKT 2025-2026, la prima raccolta di figurine interamente dedicata alla serie B. La collezione si compone di 480 figurine di cui 60 speciali con effetti lucidi e sagomati da raccogliere in un album di 48 pagine e racconta uno dei campionati più' amati in Italia.

All'interno spazio ai giovani futuri campioni, ai veterani, oltre alle maglie e ai loghi dei Club. Presente la sezione Best in Town dedicata si migliori giocatori del campionato rappresentati su uno sfondo urban style che richiama la città di riferimento. "Siamo di fronte a una grande novità, una valorizzazione importante per un campionato con club di primo livello che rappresentano tutta l'Italia", dice Martina Limoni, direttrice Mercato Italia Collezionabili. La collezione verrà promossa su tutti i campi attraverso i panini Days in occasione della 18/ma e 19/ma giornata di serie BKT. 

Ultimi video

01:37
SRV RULLO FIORENTINA, LUNEDI NERO: LE DECISIONI 15/12 SRV

Fiorentina, è sempre più crisi: tutte le ultimissime

01:48
MCH FIFA BEST DEMBELE' MCH

Dembélé fa incetta di premi: dopo il Pallone d'Oro il Fifa The Best

02:29
MCH FIFA BEST XI MCH

FIFA The Best: ecco la formazione top del 2025

00:44
DICH DONNARUMMA BEST FIFA DICH

Gigio eccellenza italiana: Donnarumma riceve il FifaThe Best

01:30
SRV SUPERCOPPA ARRIVA LO SHOW

Supercoppa Italiana show: partite, orari e premi

01:55
Il cuore dell'Alcione

Il cuore dell'Alcione

01:50
Cannavaro e il Mondiale

Cannavaro e il Mondiale

02:46
Supercoppa Italiana show

Supercoppa Italiana show

01:32
Dusan Vlahovic

Füllkrug, Gimenez e... Vlahovic: Milan, tutti i retroscena di mercato tra gennaio e giugno

04:50
DICH LOTITO FESTA DI NATALE DICH

Arbitri? Lotito punta il dito contro i tifosi: "Il cane morde sempre lo straccione"

01:57

Sarri, alla festa della Lazio scatta il selfie con Anna Falchi

02:27
DICH ROVELLA FESTA NATALE LAZIO DICH

Rovella: "Spero di essere ai playoff con l'Italia"

03:09
Roma-Como 1-0: gli highlights

Roma-Como 1-0: gli highlights

03:19
SRV RULLO CHAMPIONS MUCCHIO SELVAGGIO POST ROMA-COMO (MUSICATO) 15/12

Champions, che lotta! E sabato sarà Juventus-Roma

01:46
SRV RULLO INTER PRIMA IN CAMPIONATO, POI IN... ARABIA 15/12 DEF

Inter felice e solitaria: Lautaro e la compagnia del gol

01:37
SRV RULLO FIORENTINA, LUNEDI NERO: LE DECISIONI 15/12 SRV

Fiorentina, è sempre più crisi: tutte le ultimissime

I più visti di Calcio

MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO

DICH BARTESAGHI POST MILAN-SASSUOLO 14/12 DICH

Bartesaghi, nuovo bomber rossonero: "Maldini? Piano con i paragoni"

dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

SRV RULLO CHAMPIONS MUCCHIO SELVAGGIO POST ROMA-COMO (MUSICATO) 15/12

Champions, che lotta! E sabato sarà Juventus-Roma

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

allegri dich OK

Allegri: "Dobbiamo avere l'approccio giusto già a inizio partita"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:26
Bedin: "Collezione Panini serie BKT unisce giovani, tradizione e territorio"
22:30
Supercoppa: Lega Serie A promuove due iniziative di inclusione a Riad
21:25
Psg, Luis Enrique: "Meraviglioso giocare la finale di Coppa Intercontinentale"
21:01
Inchiesta curve, l'avvocato di Russo: "Nessuna estorsione su parking San Siro"
20:59
Pm del caso curve: "Dieci anni di estorsioni su parcheggi San Siro"