Insigne: "Mercato? Sono sereno, spero possa uscire qualcosa"

L'ex attaccante del Napoli Lorenzo Insigne ha rilasciato un'intervista a Sky Sport lasciando aperta la porta a un suo ritorno in campo a breve. "Mercato? Sono sereno, ho ancora tanto da dare e spero che possa uscire qualcosa", ha dichiarato l'esterno offensivo seguito negli ultimi mesi con grande attenzione dalla Lazio di Maurizio Sarri. "Mi sento bene, mi alleno in campo e in palestra, sperando che arrivi qualcosa che mi soddisfi e che mi permetta di tornare", ha aggiunto.