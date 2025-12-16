Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Insigne: "Mercato? Sono sereno, spero possa uscire qualcosa"

16 Dic 2025 - 23:03
Lorenzo Insigne © Getty Images

Lorenzo Insigne © Getty Images

L'ex attaccante del Napoli Lorenzo Insigne ha rilasciato un'intervista a Sky Sport lasciando aperta la porta a un suo ritorno in campo a breve. "Mercato? Sono sereno, ho ancora tanto da dare e spero che possa uscire qualcosa", ha dichiarato l'esterno offensivo seguito negli ultimi mesi con grande attenzione dalla Lazio di Maurizio Sarri. "Mi sento bene, mi alleno in campo e in palestra, sperando che arrivi qualcosa che mi soddisfi e che mi permetta di tornare", ha aggiunto. 

Ultimi video

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Fluminense, Thiago Silva dice addio ai compagni e pensa al Milan per il Mondiale

Igli Tare

Tare: "Maignan? A lui piace stare qui, a noi se rinnova. Mercato di gennaio difficile, staremo attenti"

Juve, a giugno Yildiz varrà 140 milioni. Quante (possibili) plusvalenze in Serie A!

Roma, si cerca una punta: Zirkzee il sogno, ma l'Atletico Madrid apre per Raspadori

Napoli, si punta tutto su Mainoo: ultimi match con il Manchester United prima di dirigersi verso Conte

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Lorenzo Insigne
23:03
Insigne: "Mercato? Sono sereno, spero possa uscire qualcosa"
22:02
Crystal Palace, fari puntati su Brennan Johnson
Dumfries (Inter) - 25 milioni
21:01
Inter, Dumfries cambia agente
20:09
City, Guardiola blinda Trafford: "A gennaio non partirà"
19:17
Lo sfogo di Bruno Fernandes: "Lo United voleva vendermi, ma non hanno avuto il coraggio"