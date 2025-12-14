Logo SportMediaset

DAL CAMPO AL SET

Cristiano Ronaldo sbarca a Hollywood: avrà un ruolo in Fast & Furious 11

Ad annunciarlo Vin Diesel su Instagram: il ruolo è ancora top secret

di Redazione
14 Dic 2025 - 12:22

Cristiano Ronaldo approda ufficialmente a Hollywood. A confermarlo è stato Vin Diesel, volto simbolo di 'Fast & Furious', che ha annunciato l’ingresso del campione portoghese nel cast dell'undicesimo capitolo della saga. “Tutti mi chiedevano se potesse entrare nella mitologia di Fast & Furious… Devo dire che è un personaggio reale. Abbiamo scritto un ruolo per lui…”, ha annunciato su Instagram. Cristiano Ronaldo è dunque pronto a passare dai riflettori degli stadi a quelli dei set cinematografici. La notizia, rimbalzata rapidamente sui media internazionali, ha acceso l’entusiasmo dei fan. Da una parte Ronaldo, atleta da record, imprenditore e personaggio mediatico con centinaia di milioni di follower; dall’altra Fast & Furious, una delle saghe più redditizie della storia, simbolo di velocità, azione e spettacolo. Vin Diesel avrebbe pensato un personaggio su misura per lui: carismatico, fisico, legato a scene d’azione ad alto tasso di spettacolarità. Al momento, i dettagli sul ruolo restano top secret, ma l’annuncio è bastato a scatenare gli appassionati del genere.

Visualizza il post su Instagram
 
