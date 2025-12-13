Messi saluta e se ne va: scoppia la rivolta allo stadio

Erano accorsi allo stadio per vedere il loro idolo, Lionel Messi, ma quanto le loro aspettative sono state deluse è esplosa la rabbia. Spettatori infuriati hanno abbattuto le barricate e preso d'assalto il campo di uno stadio di Kolkata dopo che la stella del calcio, impegnato in un tour di tre giorni in India, il 'Goat Tour', ha lasciato improvvisamente l'impianto, dove avrebbe dovuto disputare anche un'amichevole. Il 38enne argentino ha fatto giro di campo davanti a migliaia di tifosi stipati sugli spalti, ma le massicce misure di sicurezza hanno reso difficile intravederlo e in più la comparsata è durata molto meno del previsto. A quel punto i tifosi frustrati, molti dei quali avevano pagato più di 100 dollari per i biglietti, hanno strappato i sedili dello stadio e lanciato bottiglie d'acqua in pista. Altri hanno preso d'assalto il campo e vandalizzato striscioni e tende.