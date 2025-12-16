Dumfries si opera e cambia agente: il futuro all'Inter è sempre più in bilico

A prescindere dall'infortunio e del conseguente stop, il futuro di Dumfries all'Inter non è mai stato così incerto come negli ultimi mesi. In giornata infatti l'olandese ha ufficializzato l'ennesimo cambio di procuratore degli ultimi mesi: da Jorge Mendes ad Ali Barat. Un segnale chiaro della volontà di Dumfries di cambiare aria. Già in estate sembrava che le strade dell'olandese e dei nerazzurri si potessero dividere: la clausola da 25 milioni pendeva come una spada di Damocle sulla testa dei nerazzurri. In viale della Liberazione ci si aspettava che qualcuno potesse portare la cifra richiesta, soprattutto dopo la stagione che ha consacrato l'esterno olandese nella lista dei 30 del Pallone d'Oro. Così non è stato, ma la sensazione è che l'addio sia stato soltanto rimandato.