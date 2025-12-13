Messi, comparsata troppo breve: i tifosi devastano lo stadio

La stella dell'Inter Miami ha fatto un giro di campo davanti a migliaia di tifosi stipati sugli spalti, ma le massicce misure di sicurezza hanno reso difficile intravederlo e in più la comparsata è durata molto meno del previsto. A quel punto i sostenitori, molti dei quali avevano pagato più di 100 dollari per i biglietti, hanno perso la pazienza e hanno così strappato i sedili dello stadio e lanciato bottiglie d'acqua in pista. Altri hanno preso d'assalto il campo e vandalizzato striscioni e tende.