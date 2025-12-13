Messi, comparsata troppo breve: i tifosi devastano lo stadio

Messi saluta e se ne va: scoppia la rivolta allo stadio
© ansa
© ansa
L'argentino avrebbe dovuto disputare anche un'amichevoledi Redazione
Erano accorsi allo stadio per vedere il loro idolo, Lionel Messi, ma quando le aspettative sono state deluse è esplosa la rabbia. Spettatori infuriati hanno abbattuto le barricate e preso d'assalto il campo di uno stadio di Calcutta dopo che l'argentino, impegnato in un tour di tre giorni in India, il 'Goat Tour', ha lasciato improvvisamente l'impianto, dove avrebbe dovuto disputare anche un'amichevole.
La stella dell'Inter Miami ha fatto un giro di campo davanti a migliaia di tifosi stipati sugli spalti, ma le massicce misure di sicurezza hanno reso difficile intravederlo e in più la comparsata è durata molto meno del previsto. A quel punto i sostenitori, molti dei quali avevano pagato più di 100 dollari per i biglietti, hanno perso la pazienza e hanno così strappato i sedili dello stadio e lanciato bottiglie d'acqua in pista. Altri hanno preso d'assalto il campo e vandalizzato striscioni e tende.
© ansa
© ansa
Prima dell'arrivo allo stadio, Messi aveva inaugurato una statua alta 21 metri che lo raffigura mentre tiene in alto la coppa del mondo.
Il primo ministro dello Stato, Mamata Banerjee, si è detta "turbata" e "scioccata" dalla cattiva gestione dell'evento. "Mi scuso sinceramente con Lionel Messi, così come con tutti gli amanti dello sport e i suoi tifosi, per lo sfortunato incidente", ha scritto in un post su X, aggiungendo di aver ordinato un'indagine sull'accaduto. Messi si recherà ora a Hyderabad, Mumbai e Nuova Delhi nell'ambito del tour di quattro città. Il suo soggiorno in India include anche un possibile incontro con il Primo Ministro Narendra Modi.