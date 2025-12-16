Logo SportMediaset

Nitto Atp Finals, vendite in corso su numeri da record

16 Dic 2025 - 23:27

Le vendite dei biglietti delle Nitto ATP Finals 2026 continuano a procedere a ritmi eccezionali, confermando l'enorme attrattività dell'evento. La biglietteria, aperta al termine dell'edizione 2025 vinta da Jannik Sinner, sta registrando numeri da record con largo anticipo rispetto allo svolgimento del torneo. Ad oggi sono infatti 100.019 i biglietti già venduti, pari al 54% del totale disponibile, un risultato che testimonia la risposta straordinaria del pubblico e il crescente interesse attorno all'appuntamento torinese. Il confronto con il passato rafforza ulteriormente il valore del dato: alla stessa data del 2024, i biglietti venduti in più sono 19.537, con un incremento del 31,86% rispetto a due anni fa. Un balzo in avanti che evidenzia una crescita netta e costante della domanda. Numeri che raccontano un successo incredibile e che confermano le Nitto ATP Finals come uno dei grandi eventi sportivi internazionali, capaci di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e di consolidare il legame con il territorio e con gli appassionati di tennis, italiani e stranieri. 

