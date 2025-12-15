Logo SportMediaset

Calcio
Calcio estero
TOUR IN INDIA

Messi fa tappa a Delhi: vip e industriali spendono 100 mila euro per incontrarlo a porte chiuse

Eccezionali misure di sicurezza per la leggenda del calcio argentino nella capitale indiana

di Redazione
15 Dic 2025 - 10:09
1 di 14
© ansa
© ansa
© ansa

© ansa

© ansa

Lionel Messi è arrivato a Delhi per la quarta e ultima tappa del tour indiano, che lo ha portato a Kolkata, Hyderabad e Mumbai. A seguito del caos che si è verificato a Kolkata dove una folla ha tentato invano di vederlo, nella capitale sono state messe in atto eccezionali misure di sicurezza per la leggenda del calcio argentino. Secondo Ndtv, Messi e il suo entourage avrebbero prenotato un intero piano dell'esclusivo e centralissimo Leela Palace. Sempre secondo Ndtv, lo staff di Messi ha organizzato alcuni incontri one to one a porte chiuse per vip e industriali, al costo di 10 milioni di rupie, circa 93mila euro, ciascuno. Il calciatore incontrerà inoltre il Presidente della Corte Suprema, diversi parlamentari e parteciperà a un evento in uno stadio, dove incontrerà esponenti della Minerva Academy, che ha già vinto tre trofei giovanili.

