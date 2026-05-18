Brasile, i convocati di Ancerlotti per il Mondiale: Neymar ci sarà"

Un ultimo ballo, un'ultima possibilità di far grande il Brasile. Neymar è convocato per il Mondiale 2026.

18 Mag 2026 - 23:38
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Neymar è stato convocato nella nazionale brasiliana per i Mondiali, una scelta rimasta in dubbio fino all'ultimo momento. Nella rosa di 26 giocatori scelta da Carlo Ancelotti figurano, come previsto, anche i principali protagonisti del Brasile degli ultimi anni, Vinicius Júnior e Raphinha. Convocati anche gli 'italiani' Wesley e Bremer. Questa la rosa della squadra brasiliana: Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio); Difensori: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibanez (Al-Ahli), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Douglas Santos (Zenit San Pietroburgo); Centrocampisti: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo); Attaccanti: Endrick (Lione), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcellona), Vinicius Júnior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit San Pietroburgo), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

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