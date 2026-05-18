MONDIALE

Brasile, Ancelotti porta Neymar al Mondiale: "Ma giocherà se lo merita"

Grande cerimonia a Rio per le convocazioni, tra i 26 verdeoro ci sono Bremer della Juventus e Wesley della Roma

di Enzo Palladini
18 Mag 2026 - 23:39
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Il verdetto di Carlo Ancelotti è arrivato: Neymar è stato inserito tra i 26 convocati per il Mondiale. È stato lo stesso CT ad annunciarlo durante una cerimonia sontuosa a Rio de Janeiro, all'interno del fantastico Museo do Amanhà, alla presenza di moltissime leggende del calcio brasiliano. Ancelotti l'aveva detto: se Neymar è in buone condizioni fisiche, sarà al Mondiale. E così è stato, negli ultimi mesi il campione del Santos ha trovato una certa continuità di presenze in campo e di rendimento. Insieme a lui ovviamente ci sarà tra gli attaccanti Vinicius del Real Madrid. Ma mentre l'allenatore italiano leggeva i nomi dei prescelti, il più applaudito è stato Endrick del Lione, ma pronto a tornare al Real Madrid. Adesso il nuovo dibattito sarà sulla possibile titolarità di Neymar ma Ancelotti è stato chiaro: "Giocherà se meriterà di giocare, verrà trattato come tutti gli altri. Non deve essere al centro dell'attenzione, ognuno deve dare quello che può. Non voglio stelle, voglio sono giocatori che si mettano a disposizione per vincere le partite". 

La Serie A contribuisce a questo convocazione con due giocatori, entrambi nel gruppo dei difensori: lo juventino Bremer e il romanista Wesley. Ci sono però parecchi giocatori che sono passati dal nostro campionato: il portiere Alisson del Liverpool (ex Roma e possibile nuovo rinforzo della Juventus), i difensori Alex Sandro e Danilo, ex juventini ora al Flamengo, Ibanez e Marquinhos ex romanisti rispettivamente all'Al Ahli e al Paris Saint Germain, il centrocampista ex Milan Lucas Paquetà (anch'egli al Flamengo). Con il sorriso sulle labbra, Ancelotti ha raccontato: "In questo periodo molta gente ha voluto darmi dei consigli: giornalisti, giocatori, ex giocatori, opinionisti, influencer, cantanti. Persino quando sono salito sugli aerei, i piloti mi hanno detto chi dovevo convocare. Senza presunzione, però, penso di essere la persona più adatta per queste scelte, perché la commissione tecnica con cui mi sono confrontato ha svolto un lavoro straordinario. Ho tutte le informazioni per presentare una lista con pochi errori". 

Adesso l'appuntamento per la Nazionale brasiliana è fissato per il 31 maggio, quando verrà giocata l'amichevole contro Panama al Maracanà. Il giorno seguente la partenza per gli Stati Uniti, dove la Seleçao si allenerà al Columbia Park, di proprietà dei New York Red Bulls. Il 13 giugno l'esordio contro il Marocco. L'entusiasmo in Brasile è come sempre alle stelle e il presidente federale Samir Xaud l'ha alimentato poco prima che Ancelotti annunciasse la lista: "Credo molto nel lavoro che abbiamo svolto, faremo un grande Mondiale, sono convinto che possa arrivare il nostro sesto titolo". Adesso tocca a Carletto e la responsabilità è enorme. 

LA LISTA DEI 26 CONVOCATI DI ANCELOTTI
PORTIERI
Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio).
DIFENSORI:
Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel (Arsenal), Ibanez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma).
CENTROCAMPISTI
Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Paquetà (Flamengo)
ATTACCANTI
​Endrick (Lione), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Man United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcellona), Rayan (Bournemouth), Vinicius (Real Madrid).

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