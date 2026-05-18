Brasile, Ancelotti porta Neymar al Mondiale: "Ma giocherà se lo merita"

La Serie A contribuisce a questo convocazione con due giocatori, entrambi nel gruppo dei difensori: lo juventino Bremer e il romanista Wesley. Ci sono però parecchi giocatori che sono passati dal nostro campionato: il portiere Alisson del Liverpool (ex Roma e possibile nuovo rinforzo della Juventus), i difensori Alex Sandro e Danilo, ex juventini ora al Flamengo, Ibanez e Marquinhos ex romanisti rispettivamente all'Al Ahli e al Paris Saint Germain, il centrocampista ex Milan Lucas Paquetà (anch'egli al Flamengo). Con il sorriso sulle labbra, Ancelotti ha raccontato: "In questo periodo molta gente ha voluto darmi dei consigli: giornalisti, giocatori, ex giocatori, opinionisti, influencer, cantanti. Persino quando sono salito sugli aerei, i piloti mi hanno detto chi dovevo convocare. Senza presunzione, però, penso di essere la persona più adatta per queste scelte, perché la commissione tecnica con cui mi sono confrontato ha svolto un lavoro straordinario. Ho tutte le informazioni per presentare una lista con pochi errori".