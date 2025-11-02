Logo SportMediaset

Premier League: il City torna al successo col Bournemouth, ko il Newcastle

Un indomabile Haaland trascina i Citizens nel 3-1 contro le Cherries. Il West Ham rimonta 3-1 i Magpies di Tonali

02 Nov 2025 - 19:32
© Getty Images

© Getty Images

La decima giornata di Premier League registra il ritorno alla vittoria in campionato del Manchester City, vincente 3-1 all’Etihad nell’affascinante match contro il Bournemouth. Guardiola si aggiudica il derby spagnolo contro Iraola e lo sorpassa in classifica, grazie alla doppietta di Haaland e a O’Reilly. Gli Sky Blues si portano così al secondo posto (in attesa del Sunderland), mentre il West Ham batte 3-1 in rimonta il Newcastle a Londra.

MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH 3-1
L’Etihad fa da sfondo all’interessante sfida tra il Manchester City e il Bournemouth, match che vede Kroupi andare a segno dopo pochissimi secondi. Il francese è però in netto fuorigioco sul cross di Brooks e la rete viene quindi annullata. È invece regolare l’azione con la quale a portarsi sull’1-0 è il City al 17’. Nico Gonzalez alza a centrocampo un pallone per Cherki, il quale innesca Haaland con un assist di testa: il norvegese si invola verso la porta e finalizza. La reazione del Bournemouth non si fa però attendere: Donnarumma smanaccia male sugli sviluppi di un corner (complice una mini-trattenuta di Brooks) e Adams ne approfitta segnano l’1-1 al 24’. A riportare avanti gli Sky Blues ci pensa allora di nuovo Haaland al 32’, ancora su assist di Cherki: per l’ex BVB sono già 13 gol in questa Premier League. L’ex Milan Jimenez nega poi il tris a O’Reilly, salvando sulla linea di porta, mentre Donnarumma stoppa Kroupi al 54’. A portarsi sul 3-1 è allora la truppa di Pep proprio con O’Reilly al 60’, innescato da Foden. È la rete che chiude ogni discorso. Il City torna alla vittoria e ritrova il secondo posto (in attesa del Sunderland): Guardiola sale a 19 punti, a -6 dall’Arsenal capolista. Il Bournemouth rimane invece a 18 punti, al pari del Liverpool.

WEST HAM-NEWCASTLE 3-1
Il Newcastle fa visita al West Ham al London Stadium, dove è Murphy a timbrare la rete che stappa l’incontro dopo appena quattro minuti, su assist di Bruno Guimaraes. Gli Hammers di Nuno Espirito Santo ribaltano però tutto nel finale del primo tempo. L’ex Milan Paqueta pareggia i conti al 35’ e poi Wan-Bissaka riesce a propiziare l’autogol di Botman che permette al West Ham di portarsi avanti 2-1 in pieno recupero. Al 69’ Potts si vede quindi annullare il tris casalingo per fuorigioco e, allora, a sigillare il match con il 3-1 finale ci pensa Soucek al 97’. Gli Irons ritrovano così un successo che in Premier League mancava loro da fine agosto e salgono a 7 punti: è la prima vittoria sotto la guida di Nuno Espirito Santo. La sconfitta tiene invece il Newcastle fermo a quota 12 punti.

Premier League

"Have a bull under the lights": Puma svela la nuova colourway del pallone della Premier League

