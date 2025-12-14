Serie A, Bologna-Juventus 0-1: Cabal riavvicina Spalletti alla zona Champions League

Di Gregorio 6,5 - Un paio di interventi preziosi in avvio di gara, poi sostanzialmente inoperoso ma sicuro nelle uscite.

Kalulu 6,5 - Difende con grinta, attacca gli spazi con coraggio. Sta interpretando il ruolo con sempre maggior confidenza.

Kelly 7 - Annulla i centravanti del Bologna con una prestazione che unisce esperienza, malizia, fisicità e tempismo. Senza dubbio una delle sue migliori in bianconero.

Koopmeiners 5,5 - Metterlo in marcatura su Orsolini è un azzardo, lui ci capisce poco fin dai primi istanti, si fa ammonire dopo poco più di un quarto d'ora e in generale lo soffre parecchio, anche se in fin dei conti in qualche modo tiene botta (dal 31' st Bremer 6 - Entra con l'ovazione del settore ospiti e contribuisce a salvaguardare i tre punti).

McKennie 6 - Tecnicamente sbaglia parecchio, però garantisce la solita corsa, spirito di sacrificio e pericolosità negli inserimenti.

Thuram 6 - Un paio di sgroppate che fanno riaffiorare i ricordi del Thuram migliore, qualche intervento prezioso in ripiegamento, ma resta quella sensazione che possa fare molto, molto di più.

Locatelli 6 - Ordinato quando c'è da gestire palloni semplici, utile in fase di interdizione, ma poco efficace quando c'è da giocare qualche pallone più ambizioso.

Cambiaso 5 - La sua collocazione in campo continua a rimanere difficile da interpretare, al disordine tattico aggiunge conclusioni sbilenche e cross improponibili (dal 16' st Cabal 7 - Sfrutta al meglio lo schema su corner per liberarsi della marcatura di Zortea e regalare ai suoi tre punti preziosissimi. Per poco non ci aggiunge l'assist del 2-0 per Openda nel finale).

Conceiçao 6 - Meno incontenibile di altre uscite, ci mette del pepe come sempre, ma la porta non la vede mai.

Yildiz 6,5 - Pochi guizzi individuali, un po' sotto tono nell'uno contro uno, riesce comunque a risultare decisivo con il settimo assist stagionale, che è per altro un gioiello di rara precisione.

David 4,5 - Molle, impreciso, poco convinto nei passaggi e nei tentativi di dribbling. Il fuorigioco di McKennie gli toglie il gol che poteva aiutarlo a sbloccarsi in campionato rendendo la sua serata totalmente da dimenticare (dal 16' st Openda 6,5 - Si presenta con un bell'assist per Yildiz, poi causa l'espulsione di Heggem che di fatto chiude i conti. Si divora il raddoppio nel finale, ma per la squadra può bastare così).