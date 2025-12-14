Serie A, Bologna-Juventus 0-1: Cabal riavvicina Spalletti alla zona Champions League

I bianconeri espugnano il Dall'Ara grazie alla rete del colombiano e all'espulsione di Heggem, propiziata da Opendadi Daniele Pezzini
© italyphotopress
La Juventus supera 1-0 il Bologna nel posticipo della 15esima giornata di Serie A e lo scavalca al quinto posto in classifica avvicinandosi nuovamente alla zona Champions League. I bianconeri rischiano qualcosa nel primo tempo, si salvano grazie a un attento Di Gregorio e alla traversa colpita da Zortea, poi alzano i giri nella ripresa e la vincono grazie all'apporto dei subentrati.
A sbloccare l'incontro è Cabal, con una zuccata vincente su assist al bacio di Yildiz. Decisivo è però anche Openda, in campo al posto di uno spaesatissimo David, che pochi minuti dopo il vantaggio causa l'espulsione di Heggem per Dogso. Nel finale si rivede anche Bremer: 20 minuti circa per riprendere confidenza con il campo dopo l'operazione al menisco e aiutare i suoi a portare a casa il risultato.
La squadra di Spalletti riparte dunque anche in campionato mettendosi alle spalle la sconfitta di Napoli, quella di Italiano incappa nella terza gara di fila senza vittoria e ora rischia il sorpasso anche da parte del Como.
LE PAGELLE
Di Gregorio 6,5 - Un paio di interventi preziosi in avvio di gara, poi sostanzialmente inoperoso ma sicuro nelle uscite.
Kalulu 6,5 - Difende con grinta, attacca gli spazi con coraggio. Sta interpretando il ruolo con sempre maggior confidenza.
Kelly 7 - Annulla i centravanti del Bologna con una prestazione che unisce esperienza, malizia, fisicità e tempismo. Senza dubbio una delle sue migliori in bianconero.
Koopmeiners 5,5 - Metterlo in marcatura su Orsolini è un azzardo, lui ci capisce poco fin dai primi istanti, si fa ammonire dopo poco più di un quarto d'ora e in generale lo soffre parecchio, anche se in fin dei conti in qualche modo tiene botta (dal 31' st Bremer 6 - Entra con l'ovazione del settore ospiti e contribuisce a salvaguardare i tre punti).
McKennie 6 - Tecnicamente sbaglia parecchio, però garantisce la solita corsa, spirito di sacrificio e pericolosità negli inserimenti.
Thuram 6 - Un paio di sgroppate che fanno riaffiorare i ricordi del Thuram migliore, qualche intervento prezioso in ripiegamento, ma resta quella sensazione che possa fare molto, molto di più.
Locatelli 6 - Ordinato quando c'è da gestire palloni semplici, utile in fase di interdizione, ma poco efficace quando c'è da giocare qualche pallone più ambizioso.
Cambiaso 5 - La sua collocazione in campo continua a rimanere difficile da interpretare, al disordine tattico aggiunge conclusioni sbilenche e cross improponibili (dal 16' st Cabal 7 - Sfrutta al meglio lo schema su corner per liberarsi della marcatura di Zortea e regalare ai suoi tre punti preziosissimi. Per poco non ci aggiunge l'assist del 2-0 per Openda nel finale).
Conceiçao 6 - Meno incontenibile di altre uscite, ci mette del pepe come sempre, ma la porta non la vede mai.
Yildiz 6,5 - Pochi guizzi individuali, un po' sotto tono nell'uno contro uno, riesce comunque a risultare decisivo con il settimo assist stagionale, che è per altro un gioiello di rara precisione.
David 4,5 - Molle, impreciso, poco convinto nei passaggi e nei tentativi di dribbling. Il fuorigioco di McKennie gli toglie il gol che poteva aiutarlo a sbloccarsi in campionato rendendo la sua serata totalmente da dimenticare (dal 16' st Openda 6,5 - Si presenta con un bell'assist per Yildiz, poi causa l'espulsione di Heggem che di fatto chiude i conti. Si divora il raddoppio nel finale, ma per la squadra può bastare così).
Spalletti 6,5 - Mentre studia la rivoluzione tattica comincia a macinare risultati: centra la quinta vittoria nelle ultime sei tra campionato e coppe grazie soprattutto a una solida organizzazione difensiva che toglie spazi al quartetto offensivo di Italiano. Ora lo attende un'altra grande sfida col suo passato (Roma) che può dare ulteriore slancio verso la rincorsa al quarto posto.
IL TABELLINO
Bologna-Juventus 0-1
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 6,5; Zortea 6 (27' st De Silvestri 5,5), Heggem 5,5, Lucumì 6 (36' st Bernardeschi 6), Miranda 6; Pobega 5,5, Moro 5,5 (27' st Holm 5,5); Orsolini 6, Ferguson 5 (21' st Sulemana 5,5), Cambiaghi 6; Dallinga 4,5 (21' st Castro 5).
Allenatore: Italiano 5
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio 6,5; Kalulu 6,5, Kelly 7, Koopmeiners 5,5 (31' st Bremer 6); McKennie 6, Thuram 6, Locatelli 6, Cambiaso 5 (16' st Cabal 7); Conceiçao 6 (43' st Miretti sv), Yildiz 6,5; David 4,5 (16' st Openda 6,5).
Allenatore: Spalletti 6,5
Arbitro: Massa
Marcatori: 19' st Cabal (J)
Ammoniti: Koopmeiners (J), Miranda (B), Sulemana (B), De Silvestri (B)
Espulsi: Heggem (B)
LE STATISTICHE
Tra i giocatori che hanno partecipato ad almeno 20 gol nelle ultime due stagioni nei cinque maggiori campionati europei, solo Lamine Yamal (35, 2007) è più giovane di Kenan Yildiz: 20, 12 reti e otto assist per il classe '05.
La Juventus ha vinto due delle ultime tre partite in Serie A (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle nove gare precedenti (5N, 2P).
Solo Lautaro Martínez (11) e Nico Paz (10) hanno partecipato a più gol di Kenan Yildiz (nove, come Christian Pulisic) in questa Serie A: cinque reti e quattro assist per il turco.
Kenan Yildiz, quattro in 14 presenze, ha eguagliato gli assist forniti nell’intero scorso torneo di Serie A (quattro in 35 presenze).
Juan Cabal ha realizzato due gol in questa Serie A (sei presenze), dopo che non aveva trovato la rete nelle tre stagioni precedenti nel torneo (40 match).
Il Bologna ha perso due partite casalinghe consecutive in Serie A per la prima votla dal periodo tra dicembre 2021 e gennaio 2022 (tre in quel caso).
Per la prima volta in questo campionato, il Bologna non ha trovato il successo per tre gare di fila in Serie A (1N, 2P).
La Juventus è la squadra che ha vinto più volte contro il Bologna in Serie A, sia in totale (80) che in casa dei felsinei (35).
Il Bologna non ha segnato in due delle ultime quattro partite casalinghe in Serie A, dopo che aveva sempre trovato la rete nelle 18 gare interne precedenti nella competizione (37 reti).
Weston McKennie ha raggiunto le 150 presenze in Serie A, mentre Manuel Locatelli ha registrato 100 vittorie in tutte le competizioni con la Juventus.