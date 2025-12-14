Dalla Spagna: Milan vicino all'accordo per Vlahovic
14 Dic 2025 - 22:11
Secondo quanto riporta SPORT.es, il Milan sarebbe vicino a raggiungere un accordo con Dusan Vlahovic, molto probabilmente per la prossima stagione, così da regalare a Massimiliano Allegri l'attaccante che cercava già in questa stagione.
