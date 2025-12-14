Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Dalla Spagna: Milan vicino all'accordo per Vlahovic

14 Dic 2025 - 22:11

Secondo quanto riporta SPORT.es, il Milan sarebbe vicino a raggiungere un accordo con Dusan Vlahovic, molto probabilmente per la prossima stagione, così da regalare a Massimiliano Allegri l'attaccante che cercava già in questa stagione.

Ultimi video

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Juve, a giugno Yildiz varrà 140 milioni. Quante (possibili) plusvalenze in Serie A!

Icardi, col Gala è rottura totale. Mauro sogna la Serie A: è stato proposto al Milan

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

Igli Tare

Tare: "Maignan? A lui piace stare qui, a noi se rinnova. Mercato di gennaio difficile, staremo attenti"

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:47
La Fiorentina in ritiro, per ora Vanoli resta
22:11
Dalla Spagna: Milan vicino all'accordo per Vlahovic
21:42
Bologna, Di Vaio: "Bernardeschi e Immobile li avevamo già cercati un anno fa"
21:32
Il d.s del Genoa Lopez su Norton-Cuffy: "Via a gennaio? Ha ancora molto da dare qui"
21:32
Il Milan pensa al futuro: per la porta si pensa a Hugo Souza del Corinthians