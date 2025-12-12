Real Madrid, ultimatum per Xabi Alonso: decisive le prossime tre partite

Florentino Perez sta già sondando il terreno per i possibili sostituti. Il nome che affascina maggiormente il presidente dei Blancos è quello di Jurgen Klopp, che però è sempre sotto contratto con Red Bull e al momento non sembra prendere in considerazione un ritorno in panchina, specialmente a stagione in corso. Nelle scorse settimane si era parlato anche di uno Zidane-tris, ma l'ex Galactico è destinato al ruolo di ct della nazionale francese. La pista più concreta è al momento quella che porta ad Alvaro Arbeloa, oggi allenatore del Real Castilla, mentre sullo sfondo c'è Santiago Solari, già in panchina nel 2018-19 e ora con un ruolo dirigenziale, che potrebbe tornare a indossare la tuta, ma solo in caso di emergenza. Un'emergenza che comunque al momento non si è ancora concretizzata: tutto dipenderà da Xabi Alonso e dalle prestazioni dei suoi.