Calcio
Calcio estero
REAL MADRID

Real Madrid, ultimatum per Xabi Alonso: decisive le prossime tre partite

In cima alla lista degli eventuali sostituti c'è Arbeloa, al momento solo suggestioni Klopp e Zidane

di Daniele Pezzini
12 Dic 2025 - 18:36

Il futuro di Xabi Alonso è sempre più appeso a un filo. Secondo diversi media spagnoli, dopo la sconfitta contro il Manchester City in Champions League è scattato l'ultimatum nei confronti del tecnico, per il quale saranno decisive le prossime tre partite contro Alaves, Talavera in Copa del Rey e Siviglia. L'ex allenatore del Bayer Leverkusen si è salvato evitando la disfatta contro i Citizens, ma la società continua a contestargli la condizione fisica della squadra, nonché ovviamente gli scarsi risultati dell'ultimo periodo (appena 2 vittorie nelle ultime 8). Il trittico che lo attende, sulla carta, sembra ideale per ripartire, ma come sempre sarà il campo a parlare e la situazione degli indisponibili, tra squalifiche e infortuni, non lo può lasciare tranquillo.

I possibili sostituti di Xabi Alonso

Florentino Perez sta già sondando il terreno per i possibili sostituti. Il nome che affascina maggiormente il presidente dei Blancos è quello di Jurgen Klopp, che però è sempre sotto contratto con Red Bull e al momento non sembra prendere in considerazione un ritorno in panchina, specialmente a stagione in corso. Nelle scorse settimane si era parlato anche di uno Zidane-tris, ma l'ex Galactico è destinato al ruolo di ct della nazionale francese. La pista più concreta è al momento quella che porta ad Alvaro Arbeloa, oggi allenatore del Real Castilla, mentre sullo sfondo c'è Santiago Solari, già in panchina nel 2018-19 e ora con un ruolo dirigenziale, che potrebbe tornare a indossare la tuta, ma solo in caso di emergenza. Un'emergenza che comunque al momento non si è ancora concretizzata: tutto dipenderà da Xabi Alonso e dalle prestazioni dei suoi.

real madrid
xabi alonso

