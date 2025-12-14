Logo SportMediaset

Volley
VOLLEY

Volley Superlega: Trentino accorcia su Perugia in vetta. Bene Novara nella Serie A1 femminile

L’Itas batte Piacenza e si porta a -3 dalla capolista, mentre cade Verona. Milano vince tra le donne 

14 Dic 2025 - 22:46
© X

© X

La 11ª giornata della Superlega maschile prosegue con il successo di Trentino, 3-2 contro Piacenza. L’Itas si porta così a -3 dalla capolista Perugia, agganciando in classifica Verona, che perde 3-1 contro Modena. Civitanova supera 3-2 Milano, Padova 3-1 Grottazzolina. Nel 14º turno della Serie A1 femminile è invece Novara a battere 3-1 San Giovanni in Marignano, con Milano che esulta 3-2 contro Bergamo nel derby lombardo. 3-2 anche di Vallefoglia e Cuneo.

SUPERLEGA MASCHILE
L’undicesimo turno di Superlega permette a Trentino di accorciare in classifica rispetto alla capolista Perugia. L’Itas batte infatti 3-2 (22-25, 25-19, 15-25, 25-21, 15-9) la Gas Sales Bluenergy Piacenza e sale a 26 punti, portandosi a -3 dalla Sir Susa Scai, ma con una partita in meno. I Campioni d’Italia in carica agganciano al contempo la Rana Verona, sconfitta 3-1 (25-20, 26-24, 18-25, 25-23) dalla Valsa Group Modena, mentre la Cucine Lube Civitanova batte 3-2 (22-25, 25-13, 25-15, 22-25, 15-7) l’Allianz Milano. A sorridere è anche la Sonepar Padova, vincente 3-1 (25-27, 25-17, 25-19, 25-23) su Cisterna Volley, che resta penultimo con 6 punti, a +4 su Grottazzolina.

SERIE A1 FEMMINILE
La quattordicesima giornata di Serie A1 prosegue con il successo dell’Igor Gorgonzola Novara, 3-1 (23-25, 25-17, 25-21, 25-19) in rimonta contro la Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Le piemontesi si portano così a 35 punti, a -5 dalla capolista Conegliano, mentre le marchigiane restano fanalino di coda della classifica con 7 punti. La Numia Vero Volley Milano piega invece 3-2 (25-15, 23-25, 24-26, 25-21, 15-12) Bergamo nel derby lombardo, mentre la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia esulta 3-2 (25-20, 25-16, 22-25, 22-25, 15-11) contro la Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Successo, infine anche per la Honda Cuneo Granda Volley: 3-2 (17-25, 21-25, 25-16, 25-22, 15-11) in rimonta sulla Cbf Balducci Hr Macerata.

volley
superlega uomini
serie a1 femminile

