Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
fiorentina
HomeMercatoVideoFotoRosa
CAOS VIOLA

Fiorentina in silenzio stampa, il club valuta decisioni importanti. Squadra in ritiro

La sconfitta con il Verona ha peggiorato una situazione già complessa. Si sta pensando anche all'esonero di Vanoli

di Redazione
14 Dic 2025 - 18:24
© Foto da web

© Foto da web

Dopo l'ennesima sconfitta in campionato, questa volta al Franchi contro l'Hellas Verona per 1-2, e dopo non aver mai vinto una partita ed essere in fondo alla classifica da sola a otto punti dalla zona salvezza, la Fiorentina ha comunicato di essere in silenzio stampa e che eventuali decisioni che saranno prese, verranno comunicate questa sera o nei prossimi giorni.

A rischio potrebbe esserci anche la posizione dell'allenatore Paolo Vanoli (subentrato in stagione all'esonerato Stefano Pioli) ma non solo. Anche oggi, al termine della partita, contestazione dei tifosi viola ai giocatori mentre la Curva Fiesole al triplice fischio finale si era già svuotata. La società ha poi comunicato che da questo pomeriggio la squadra sarà in ritiro al Viola Park fino a data da destinarsi

Provvedimenti drastici che lasciano pensare alla possibilità che si arrivi al terzo allenatore da inizio stagione, a meno che si punti al ritorno di Pioli. Al Franchi era presente anche Davide Ballardini, tecnico esperto e specialista in salvezze. 

Leggi anche

L'incubo della Viola continua: una doppietta di Orban trascina l'Hellas nella sfida salvezza

fiorentina
crisi

Ultimi video

01:37
Una domenica da scudetto

Una domenica da scudetto a distanza

02:23
DICH BARTESAGHI POST MILAN-SASSUOLO 14/12 DICH

Bartesaghi, nuovo bomber rossonero: "Maldini? Piano con i paragoni"

01:10
MCH IL CLASSICO D'OLANDA MCH

Il classico d'Olanda non delude: risorge l'Ajax, 2-0 al Feyenoord

00:11
DICH GASPERINI PER SITO 14/12 DICH

Gasperini aspetta il Como: "Importante, non determinante"

00:21
MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO

00:24
MCH MUSLERA EROE ESTUDIANTES 14/12 MCH

Argentina, Muslera insuperabile su rigore

01:19
MCH ESTUDIANTES VINCE CAMPIONATO CLAUSURA MCH

Argentina, è Muslera l'eroe dell'Estudiantes campione del Clausura

00:57
dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

02:30
allegri dich OK

Allegri: "Dobbiamo avere l'approccio giusto già a inizio partita"

01:25
Esame Cagliari per la Dea

Esame Cagliari per l'Atalanta

01:34
Dal Canada a Bologna

Bernardeschi dal Canada a Bologna

01:38
Ripartenza Ferguson

La Roma riparte da Ferguson

01:28
Il rischio Marassi

Chivu, c'è il rischio Marassi

01:31
Napoli e i dolci ricordi

Napoli e i dolci ricordi scudetto

01:26
Rabiot la cura del Milan

Rabiot è la cura del Milan

01:37
Una domenica da scudetto

Una domenica da scudetto a distanza

I più visti di Fiorentina

L'incubo della Viola continua: una doppietta di Orban trascina l'Hellas nella sfida salvezza

Commisso: "Cedere la Fiorentina? Non ho mai mollato e non lo farò ora. La B non è un'opzione"

Roma, trasferta complicata in Scozia | Bologna, insidia Celta | Fiorentina: serve la scossa

Polveriera viola: Vanoli cambia il rigorista, Kean non la prende bene e non esulta. Il ds viola: "Allenatore confermato"

Orsolini-Posch: colpo esterno del Bologna, la Fiorentina non sa più vincere

Albert Gudmundsson

Gudmundsson smentisce Vanoli: "Non mi sono rifiutato di tirare il rigore"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:28
Roma-Como, i convocati di Fabregas
21:25
Genoa, De Rossi: "Fatto una partita degna"
20:48
Grosseto calcio, insulti e schiaffo in tribuna dopo gara
20:47
Liga, Siviglia a valanga, Celta supera Athletic Bilbao
Paolo Zanetti (Verona), 600mila euro netti
18:16
Verona, Zanetti: "Vittoria che fa capire che per la salvezza ci siamo anche noi"