Fiorentina in silenzio stampa, il club valuta decisioni importanti. Squadra in ritiro

Dopo l'ennesima sconfitta in campionato, questa volta al Franchi contro l'Hellas Verona per 1-2, e dopo non aver mai vinto una partita ed essere in fondo alla classifica da sola a otto punti dalla zona salvezza, la Fiorentina ha comunicato di essere in silenzio stampa e che eventuali decisioni che saranno prese, verranno comunicate questa sera o nei prossimi giorni.