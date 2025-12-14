Fiorentina in silenzio stampa, il club valuta decisioni importanti. Squadra in ritiro

La sconfitta con il Verona ha peggiorato una situazione già complessa. Si sta pensando anche all'esonero di Vanolidi Redazione
© Foto da web
Dopo l'ennesima sconfitta in campionato, questa volta al Franchi contro l'Hellas Verona per 1-2, e dopo non aver mai vinto una partita ed essere in fondo alla classifica da sola a otto punti dalla zona salvezza, la Fiorentina ha comunicato di essere in silenzio stampa e che eventuali decisioni che saranno prese, verranno comunicate questa sera o nei prossimi giorni.
A rischio potrebbe esserci anche la posizione dell'allenatore Paolo Vanoli (subentrato in stagione all'esonerato Stefano Pioli) ma non solo. Anche oggi, al termine della partita, contestazione dei tifosi viola ai giocatori mentre la Curva Fiesole al triplice fischio finale si era già svuotata. La società ha poi comunicato che da questo pomeriggio la squadra sarà in ritiro al Viola Park fino a data da destinarsi.
Provvedimenti drastici che lasciano pensare alla possibilità che si arrivi al terzo allenatore da inizio stagione, a meno che si punti al ritorno di Pioli. Al Franchi era presente anche Davide Ballardini, tecnico esperto e specialista in salvezze.