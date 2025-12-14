Logo SportMediaset

Pugilato: incoronati 18 nuovi campioni italiani Elite

14 Dic 2025 - 22:20

Sono stati incoronati i 18 nuovi campioni italiani assoluti di categoria Elite, all' ultimo dei tre giorni del Campionato nazionale svoltosi al Palachiarbola di Trieste e al quale hanno partecipato 121 atleti, provenienti da tutta l'Italia. E' stata l'edizione 103 maschile e 24 femminile e si è trattato dell'appuntamento pugilistico più importante dell' anno, in concomitanza con i 50 anni dell'ASD Club Sportivo Pugilato Trieste. Secondo il dt delle nazionali azzurre, Giovanni De Carolis, per i 18 nuovi campioni "si apriranno delle porte importanti e avranno una grande possibilità che dovranno sfruttare al massimo". Le medaglie d'oro hanno vinto anche la borsa sportiva "Road to Glory" (1.000 euro). Nella stessa occasione, è stato anche conferito il Premio Nino Benvenuti, simbolo di amicizia, rispetto e lotta contro la violenza sulle donne, vinto dai due Migliori pugili del torneo: Nicolò Vettore, neo campione 75 Kg, e Madalina Grabucea, neo campionessa 54 Kg.

