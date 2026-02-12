Milano-Cortina, short track: argento per Arianna Fontana. Eguagliato Mangiarotti con 13 medaglie olimpiche

Terza medaglia d’argento per l’Italia nei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 (azzurri a quota 17 in totale): Arianna Fontana, dopo l’oro nella staffetta mista di qualche giorno fa, conquista l’argento nella finale 500 metri femminile. L’azzurra si arrende all’olandese Xandra Velzeboer, medaglia d’oro con tanto di record del mondo (41’’399) fatto segnare in semifinale. Terzo posto per Courtney Sarault, bronzo dopo aver conquistato la semifinale 2. Arianna segue l’atleta orange già nella prima semifinale, ma a inizio finale capisce subito dello strapotere di Velzeboer. Fontana lascia quasi scappare via l’olandese, difendendo strenuamente il secondo posto. Mentre Xandra va a trionfare quasi in solitaria (41’’609), Arianna chiude tutte le porte a Sarault e l’altra olandese Selma Poutsma, quarta e ai piedi del podio. L’italiana entra nella storia (tredicesima medaglia olimpica in totale per lei, 3 ori, 5 argenti e 5 bronzi) con il tempo di 42’’294, Courtney Sarault deve accontentarsi del bronzo in 42’’427.