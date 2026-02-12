MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina, short track: argento per Arianna Fontana. Eguagliato Mangiarotti con 13 medaglie olimpiche

La pattinatrice sempre più nella storia dello sport azzurro: eguagliato lo schermidore per il maggior numero di medaglie (13) ai Giochi

12 Feb 2026 - 22:18
video

Medaglia numero diciassette per l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina: Arianna Fontana conquista l’argento nella finale di Short Track, categoria 500 metri. L’azzurra (che chiude con il tempo di 42’’294) deve arrendersi all’olandese Xandra Velzeboer, oro in 41’’609 dopo aver fatto segnare il record del mondo (41’’399) nella semifinale. Terzo gradino del podio per la canadese Courtney Sarault, in 42’’427. Per Fontana si tratta della 13° medaglia alle Olimpiadi, eguagliando così lo schermidore Edoardo Mangiarotti

Terza medaglia d’argento per l’Italia nei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 (azzurri a quota 17 in totale): Arianna Fontana, dopo l’oro nella staffetta mista di qualche giorno fa, conquista l’argento nella finale 500 metri femminile. L’azzurra si arrende all’olandese Xandra Velzeboer, medaglia d’oro con tanto di record del mondo (41’’399) fatto segnare in semifinale. Terzo posto per Courtney Sarault, bronzo dopo aver conquistato la semifinale 2. Arianna segue l’atleta orange già nella prima semifinale, ma a inizio finale capisce subito dello strapotere di Velzeboer. Fontana lascia quasi scappare via l’olandese, difendendo strenuamente il secondo posto. Mentre Xandra va a trionfare quasi in solitaria (41’’609), Arianna chiude tutte le porte a Sarault e l’altra olandese Selma Poutsma, quarta e ai piedi del podio. L’italiana entra nella storia (tredicesima medaglia olimpica in totale per lei, 3 ori, 5 argenti e 5 bronzi) con il tempo di 42’’294, Courtney Sarault deve accontentarsi del bronzo in 42’’427.

arianna fontana
short track
500 metri
olimpiadi
olimpiadi milano-cortina 2026

