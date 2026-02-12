Fontana come Mangiarotti: da Torino a Milano-Cortina, tutte le medaglie che l'hanno resa leggenda

Arianna Fontana sempre più nella leggenda dello sport italiano: con l'ultimo argento nella 500mt di short track, la pattinatrice valtellinese tocca quota 13 podi olimpici in carriera, raggiungendo al primo posto lo schermidore Edoardo Mangiarotti. Ma non si tratta del primo record infranto da Arianna in queste Olimpiadi: già con l'oro vinto nella staffetta mista, Fontana ha riscritto la storia riuscendo ad andare a medaglia per 6 Giochi di fila (da Torino 2006 fino ad oggi) come era riuscito soltanto all'ex slittinista azzurro Armin Zoeggeler. Inoltre, con 12 medaglie ai Giochi, Fontana era già diventata l'atleta donna italiana più decorata di sempre tra Olimpiadi invernali ed estive. Riviviamo tutte le sue medaglie.