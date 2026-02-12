1 di 14
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

IL RECORD

Fontana come Mangiarotti: da Torino a Milano-Cortina, tutte le medaglie che l'hanno resa leggenda

La pattinatrice con l'argento nei 500mt di Short Track eguaglia il record dello schermidore: sono gli atleti azzurri con più podi olimpici

12 Feb 2026 - 23:13
14 foto

Arianna Fontana sempre più nella leggenda dello sport italiano: con l'ultimo argento nella 500mt di short track, la pattinatrice valtellinese tocca quota 13 podi olimpici in carriera, raggiungendo al primo posto lo schermidore Edoardo Mangiarotti. Ma non si tratta del primo record infranto da Arianna in queste Olimpiadi: già con l'oro vinto nella staffetta mista, Fontana ha riscritto la storia riuscendo ad andare a medaglia per 6 Giochi di fila (da Torino 2006 fino ad oggi) come era riuscito soltanto all'ex slittinista azzurro Armin Zoeggeler. Inoltre, con 12 medaglie ai Giochi, Fontana era già diventata l'atleta donna italiana più decorata di sempre tra Olimpiadi invernali ed estive. Riviviamo tutte le sue medaglie. 

olimpiadi milano-cortina 2026
arianna fontana
short track
medaglie
medaglie olimpiche
record medaglie

Ultime notizie

21

Mattarella a Cortina per il trionfo di Brignone in SuperG: "Sei stata perfetta"

Oro e veleni per la staffetta mista short track, Sighel attacca Fontana: "Con lei non siamo una squadra"

Paolo Borella

Fontana, che gioia: "Senza parole. Non era scontato essere qui, abbiamo fatto qualcosa di unico"

Arianna Fontana è argento nei 500 metri di Short Track. Eguagliato Mangiarotti

14

Fontana come Mangiarotti: da Torino a Milano-Cortina, tutte le medaglie che l'hanno resa leggenda

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 12 febbraio 2026

Lollobrigida amara: "Rimasta male per i commenti cattivi su mio figlio. Prendetevela con me"

17
Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

Immensa Brignone, è medaglia d'oro nel SuperG! Goggia fuori

In gara con le vittime della guerra sul casco: squalificato l'ucraino Heraskevych. "Ricorro al Tas"

Slittino, Italia da sogno anche nella staffetta mista: arriva il bronzo. Oro alla Germania

Wonder mamma Francesca l'ha fatto di nuovo! Secondo oro olimpico nel pattinaggio

12

Lollobrigida fa il bis: medaglia d'oro anche nei 5000 metri FOTO

6
Caschi da tigre, giacconi presidenziali, pietre rarissime dalla Scozia e non solo...ecco quanto costa l'attrezzattura dei campioni a Milano-Cortina 2026

Il casco di Brignone, la tuta di Mattarella e non solo: quanto costano gli oggetti cult di Milano-Cortina

Brignone regina del SuperG: "Incredibile, sono ancora emozionata"

21

Mattarella a Cortina per il trionfo di Brignone in SuperG: "Sei stata perfetta"

I più visti di Milano-Cortina 2026

Vonn, annuncio shock del padre: "Lindsey ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera"

Stefania Constantini

Constantini fa boom sui social: la stella del curling e il fidanzato dell'hockey

Arianna Fontana nella storia, l'Italia da 10 e lode: è oro nella staffetta mista di short track

Constantini e Mosaner fanno 11: Italia di bronzo nel doppio misto di curling

Caduta Vonn a Milano-Cortina

Vonn sottoposta a doppia operazione per riduzione della frattura al femore: "Non è andata come volevo"

Laegreid e il tradimento confessato alle Olimpiadi: arriva la risposta dell'ex fidanzata