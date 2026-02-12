MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina, Fontana: "Senza parole. Non era scontato essere qui, abbiamo fatto qualcosa di unico"

La pattinatrice, dopo la seconda medaglia in questi Giochi invernali, racconta le difficoltà e i dubbi che hanno accompagnato l'avvicinamento alla competizione: "A ottobre mi sono fatta male e non ho potuto preparare i 500 come avrei voluto"

12 Feb 2026 - 23:29
Arianna Fontana è la donna dei record. A 35 anni la regina di pattini e ghiaccio, alla sua sesta Olimpiade, si prende ai Giochi di Milano Cortina un'altra medaglia che la fa arrivare a quota 13: il numero fortunato che per 66 anni è rimasto intoccabile, il primato italiano di podi ai Giochi di Edoardo Mangiarotti.
L'azzurra raggiunge così il mito e diventa la più medagliata di sempre, proprio come il grande schermitore. "Sono senza parole. Essere qua oggi, competitiva, non era una cosa scontata. A ottobre mi sono fatta male e non ho potuto preparare i 500 come avrei voluto. Non so come siamo riusciti a recuperare, a 35 anni, a combattere contro le più forti che hanno anche 10 anni meno di me. In pochi mesi abbiamo fatto qualcosa di unico".

Arianna Fontana è argento nei 500 metri di Short Track. Eguagliato Mangiarotti

Poi la pattinatrice valtellinese racconta meglio l'avvicinamento a questi Giochi: "Sono arrivata a queste Olimpiadi con un po' di dubbi, non su come mi sentivo ma su quello che avrei potuto fare in gara: avendo gareggiato pochissimo in stagione non ero sicuro di quello che potevo fare. Ci tenevo a essere qui nelle migliori condizioni possibili e devo veramente ringraziare il mio staff, il sostegno del club e del Coni.  Il lavoro sta pagando e spero che continui così".

I Giochi di Arianna però non finiscono qui: con un'altra medaglia staccherebbe Mangiarotti diventando l’atleta italiana con più podi alle Olimpiadi. "Il record di medaglie? No, assolutamente non ci penso, non posso pensarci e adesso mi godrò questo momento e domani reset completo di nuovo perché dopo domani abbiamo la semifinale di Staffetta. Non è semplicissima, quindi dobbiamo essere tutte sul pezzo perché tutte vogliamo essere in finale per giocarci un posto sul podio", 

