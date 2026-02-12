Milano-Cortina, Fontana: "Senza parole. Non era scontato essere qui, abbiamo fatto qualcosa di unico"

Poi la pattinatrice valtellinese racconta meglio l'avvicinamento a questi Giochi: "Sono arrivata a queste Olimpiadi con un po' di dubbi, non su come mi sentivo ma su quello che avrei potuto fare in gara: avendo gareggiato pochissimo in stagione non ero sicuro di quello che potevo fare. Ci tenevo a essere qui nelle migliori condizioni possibili e devo veramente ringraziare il mio staff, il sostegno del club e del Coni. Il lavoro sta pagando e spero che continui così".



I Giochi di Arianna però non finiscono qui: con un'altra medaglia staccherebbe Mangiarotti diventando l’atleta italiana con più podi alle Olimpiadi. "Il record di medaglie? No, assolutamente non ci penso, non posso pensarci e adesso mi godrò questo momento e domani reset completo di nuovo perché dopo domani abbiamo la semifinale di Staffetta. Non è semplicissima, quindi dobbiamo essere tutte sul pezzo perché tutte vogliamo essere in finale per giocarci un posto sul podio",