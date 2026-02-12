Atletico Madrid show, 4-0 al Barcellona: in gol anche Lookman

L'Atletico Madrid si prende l'andata delle semifinali di Coppa del Re. Al Wanda Metropolitano, la squadra di Simeone batte 4-0 il Barcellona, garantendosi un bel vantaggio in vista della gara di ritorno (prevista il 3 marzo). Tutti e 4 i gol sono arrivati nella prima frazione: al 6’ Joan García, distratto sul retropassaggio di Eric García, lascia che il pallone finisca in porta. Poi Griezmann (14’) e Lookman (33’) con i loro piattoni precisi all’angolino. Il 4-0 definitivo arriva nel recupero della prima frazione con la botta dal limite di Julián Alvarez.