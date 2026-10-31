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Premier, il Chelsea affonda lo United e condanna Carrick: l'esonero è sempre più vicino

I Blues vincono 2-0: i Red Devils un punto sopra la zona retrocessione prossimi al cambio in panchina

31 Ott 2026 - 15:34
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Buio totale per il Manchester United che nella nona giornata di Premier League va ko 2-0 a Stamford Bridge, in casa del Chelsea. Dopo un primo tempo molto positivo da parte dei Red Devils (gol annullato a Cunha su corner), nella ripresa i Blues stappano la partita con Rogers al 50’. Dopo l’ora di gioco piove sul bagnato per gli ospiti: espulso Lisandro Martinez in occasione del rigore trasformato da Palmer al 64’. Quarta sconfitta per Carrick sempre più vicino all'esonero.

CHELSEA-MANCHESTER UNITED 2-0
Il Manchester United crolla anche a Stamford Bridge, il Chelsea si impone 2-0. Nel corso della prima frazione di gioco gli ospiti sono molto più brillanti rispetto ai padroni di casa: Bruno Fernandes ha una grande chance in avvio, poi dopo la mezzora viene annullato il gol di Cunha da due passi sugli sviluppi di corner a causa di un fuorigioco (34’). Il primo tempo si chiude sullo 0-0, ma con buone sensazioni per i Red Devils. Dopo l’intervallo cambia tutto: in avvio di ripresa Rogers parte praticamente da metà campo, semina il panico in slalom e arriva a bucare Lammens con il sinistro al 50’. Le cose per gli ospiti peggiorano all’ora di gioco, quando serve una revisione Var per un fallo di Lisandro Martinez: l’arbitro assegna un penalty ai Blues, sventolando anche il secondo cartellino giallo ai danni del difensore argentino. Dal dischetto Cole Palmer non sbaglia al 64’, per il 2-0 degli uomini di Xabi Alonso. Sotto di due reti e di un uomo la formazione allenata da Carrick non riesce più a reagire, e anzi rischia anche il tris di Estevao al 71’ (annullato dopo controllo Var). La sfida finisce 2-0: il Chelsea sale a 16 punti e si affaccia alla zona Champions League, quarta sconfitta invece per il Manchester United, bloccato a 7 punti appena sopra alla zona retrocessione. 

 

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