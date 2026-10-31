Venezia, Nicola: "Contro il Como dovremo essere meno frenetici negli ultimi metri"

Il tecnico si dice soddisfatto della risposta del gruppo, capace di voltare pagina e concentrarsi sul prossimo impegno. Quanto alla formazione, sono previsti alcuni cambiamenti in considerazione degli impegni ravvicinati. Mazzocchi ed Helgason, usciti contro l'Inter dopo aver chiesto il cambio, stanno bene. Possibile anche la conferma della soluzione con due centravanti, già sperimentata contro l'Inter con Lauberbach e Adams. "Mi vengono in mente diverse opzioni che mi piacerebbe provare nel tempo. Ogni avversario richiama determinate caratteristiche. Domani sarà fondamentale anche chi entrerà a partita in corso". Nicola ha infine elogiato Cesc Fabregas: "Ha fatto e sta facendo un lavoro pazzesco, che ammiro da fuori come innamorato del calcio". Il Venezia, però, vuole giocarsi le proprie carte: "Abbiamo le nostre peculiarità e vogliamo vedere se funzionano con il piano gara. Bisogna credere che con qualunque avversario ci si possa esprimere".