Venezia, Nicola: "Contro il Como dovremo essere meno frenetici negli ultimi metri"

31 Ott 2026 - 16:09
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Il Venezia cerca punti a Como dopo l'immeritata sconfitta con l'Inter nel turno infrasettimanale. Alla vigilia della trasferta, Davide Nicola guarda con fiducia al percorso della squadra, sottolineando in conferenza stampa i progressi mostrati contro i nerazzurri "ma c'è necessità di migliorare l'efficacia sotto porta. Sono soddisfatto per quello che ho visto e per la velocità con cui sta accadendo", ha detto. Contro il Como, avverte l'allenatore, servirà una prestazione di livello.

"La qualità dell'avversario è elevata. Un po' come l'Inter, sanno fare molte cose bene". In questi due giorni è stata analizzata la gara precedente per individuare gli aspetti da perfezionare, a partire dalla gestione delle occasioni. "Non è solo una questione di decisione: serve meno frenesia, scegliere il tempo giusto per attaccare la linea e migliorare il sincronismo fra chi serve il pallone e chi lo riceve".

Il tecnico si dice soddisfatto della risposta del gruppo, capace di voltare pagina e concentrarsi sul prossimo impegno. Quanto alla formazione, sono previsti alcuni cambiamenti in considerazione degli impegni ravvicinati. Mazzocchi ed Helgason, usciti contro l'Inter dopo aver chiesto il cambio, stanno bene. Possibile anche la conferma della soluzione con due centravanti, già sperimentata contro l'Inter con Lauberbach e Adams. "Mi vengono in mente diverse opzioni che mi piacerebbe provare nel tempo. Ogni avversario richiama determinate caratteristiche. Domani sarà fondamentale anche chi entrerà a partita in corso". Nicola ha infine elogiato Cesc Fabregas: "Ha fatto e sta facendo un lavoro pazzesco, che ammiro da fuori come innamorato del calcio". Il Venezia, però, vuole giocarsi le proprie carte: "Abbiamo le nostre peculiarità e vogliamo vedere se funzionano con il piano gara. Bisogna credere che con qualunque avversario ci si possa esprimere". 

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