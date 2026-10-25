INGHILTERRA

Premier League, lo United crolla ancora e sprofonda. Il Liverpool ferma il Brighton

La squadra di Carrick cade a Old Trafford contro il Bournemouth, mentre i Reds salgono in zona Champions. Vince anche il Newcastle

25 Ott 2026 - 16:59
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Carrick © Getty Images

Carrick © Getty Images

Profondo rosso per il Manchester United, che cadono 3-0 in casa contro il Bournemouth, trascinato dai gol di Rayan, Tavernier ed Evanilson. Al Liverpool bastano un autogol di Pascal Groß e un’altra rete di Isak a metà primo tempo per battere 2-0 la sorpresa Brighton ed entrare tra le prime quattro. I gol di Osula e Barnes a inizio ripresa consegnano invece il successo al Newcastle sul Crystal Palace. Termina 1-1 tra Hull City e Brentford.

MANCHESTER UNITED-BOURNEMOUTH 0-3

Il Manchester United non sa più vincere, e incappa nell’ottava partita consecutiva senza successi. A Old Trafford il Bournemouth domina, e sfrutta l’inconsistenza degli avversari per chiudere con il secondo 3-0 consecutivo dopo quello inflitto al Milan. I rossoneri vanno avanti con Rayan al 38’: l’esterno brasiliano mette in porta col mancino su cross di Kluivert direttamente da calcio piazzato. Cinque minuti dopo ecco il raddoppio con Tavernier, che appoggia in rete da due passi. Lo United non reagisce più, e al 71’ c’è gloria anche per Evanilson, che segna su assist di Cook. I Red Devils crollano al sedicesimo posto in classifica, a +1 dalla zona retrocessione; sale a 9 il Bournemouth, cresciuto notevolmente nelle ultime settimane.

LIVERPOOL-BRIGHTON 2-0

Dopo le difficoltà iniziali, continua a crescere il Liverpool di Andoni Iraola, che ad Anfield batte il Brighton 2-0, lo avvicina in classifica ed entra tra le prime 4. Contro la sorpresa di questo inizio di stagione, ai Reds bastano un autogol al 17’ e una rete di Isak al 21’ per portarsi a casa i tre punti. Continua anche l’ottimo momento di forma del centravanti svedese che, dopo tutti i problemi della passata stagione, ha ripreso a segnare ed è già a quota 6 solo in Premier League. Restano terzi i Seagulls, che in campionato non perdevano da fine agosto.

LE ALTRE PARTITE

Vittoria esterna anche per il Newcastle, che batte un Crystal Palace sempre più in crisi grazie alle reti – a inizio secondo tempo – di Osula al 47’ e Barnes al 58’ rispettivamente su assist di Dedic e Murphy. Termina invece 1-1 l’ultima sfida di questo pomeriggio domenicale tra Hull City e Brentford con i gol di McBurnie su rigore al 24’ e Ouattara al 63’.

premier league
manchester united
liverpool

Premier League

Premier: Haaland trascina il City, vincono Chelsea e Liverpool

Carrick

Sprofondo United: tris Bournemouth e Carrick è appeso a un filo. Ok Liverpool e Newcastle

Jackson condanna il City alla prima sconfitta, l'Arsenal lo aggancia in vetta. Il Tottenham batte il Chelsea e rilancia De Zerbi

Oltre alle sanzioni senza precedenti il City può essere forzato a cambiare la proprietà del club

Cristiano Ronaldo e ten Hag

Ten Hag si sfoga: "Lo United ha venduto McTominay contro la mia volontà e CR7 ci ha traditi"

Redazione Sportmediaset
De Zerbi

De Zerbi, finalmente la prima vittoria: Coventry ko, il Tottenham lascia l'ultimo posto

Crisi infinita Utd: solo pari con il Leeds. L'Arsenal e il Brighton non mollano il City

11

Dibu Martinez, dopo lo spavento la foto dall'ospedale: "L'operazione è andata bene"

Premier: Haaland trascina il City, vincono Chelsea e Liverpool

I più visti di Calcio Estero

Bayern, paura per Kompany: collasso dopo l'allenamento e trasporto in ospedale con l'elisoccorso

Il Bayern: "Kompany è stabile, resta in ospedale e per il recupero servono settimane"

Osvaldo migliora e ritrova il sorriso: in ospedale l'ex attaccante esulta per il Boca

MCH CR7 SBAGLIA TUTTO CON L'AL NASSR 21/10 MCH

Cristiano Ronaldo, ma che combini? Sbaglia un rigore e un gol facile

Leao entra in campo e viene sostituito dopo 16 minuti: cos'è successo

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:00
Decisivo il missile dell'ex Ellertsson, De Rossi respira e il Venezia è ultimo
Carrick
16:59
Sprofondo United: tris Bournemouth e Carrick è appeso a un filo. Ok Liverpool e Newcastle
16:59
Partita pazza a Bergamo: doppiette per Krstovic e Schmid, Sarri rimonta ma poi si fa riprendere
17:06
Il Palermo continua a volare: battuta anche la Carrarese, il Mantova è a -5
16:47
Mondiali ginnastica: Nemour oro anche alla trave, Esposito quinta