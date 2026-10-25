Premier League, lo United crolla ancora e sprofonda. Il Liverpool ferma il Brighton

Carrick © Getty Images
Profondo rosso per il Manchester United, che cadono 3-0 in casa contro il Bournemouth, trascinato dai gol di Rayan, Tavernier ed Evanilson. Al Liverpool bastano un autogol di Pascal Groß e un’altra rete di Isak a metà primo tempo per battere 2-0 la sorpresa Brighton ed entrare tra le prime quattro. I gol di Osula e Barnes a inizio ripresa consegnano invece il successo al Newcastle sul Crystal Palace. Termina 1-1 tra Hull City e Brentford.
MANCHESTER UNITED-BOURNEMOUTH 0-3
Il Manchester United non sa più vincere, e incappa nell’ottava partita consecutiva senza successi. A Old Trafford il Bournemouth domina, e sfrutta l’inconsistenza degli avversari per chiudere con il secondo 3-0 consecutivo dopo quello inflitto al Milan. I rossoneri vanno avanti con Rayan al 38’: l’esterno brasiliano mette in porta col mancino su cross di Kluivert direttamente da calcio piazzato. Cinque minuti dopo ecco il raddoppio con Tavernier, che appoggia in rete da due passi. Lo United non reagisce più, e al 71’ c’è gloria anche per Evanilson, che segna su assist di Cook. I Red Devils crollano al sedicesimo posto in classifica, a +1 dalla zona retrocessione; sale a 9 il Bournemouth, cresciuto notevolmente nelle ultime settimane.
LIVERPOOL-BRIGHTON 2-0
Dopo le difficoltà iniziali, continua a crescere il Liverpool di Andoni Iraola, che ad Anfield batte il Brighton 2-0, lo avvicina in classifica ed entra tra le prime 4. Contro la sorpresa di questo inizio di stagione, ai Reds bastano un autogol al 17’ e una rete di Isak al 21’ per portarsi a casa i tre punti. Continua anche l’ottimo momento di forma del centravanti svedese che, dopo tutti i problemi della passata stagione, ha ripreso a segnare ed è già a quota 6 solo in Premier League. Restano terzi i Seagulls, che in campionato non perdevano da fine agosto.
LE ALTRE PARTITE
Vittoria esterna anche per il Newcastle, che batte un Crystal Palace sempre più in crisi grazie alle reti – a inizio secondo tempo – di Osula al 47’ e Barnes al 58’ rispettivamente su assist di Dedic e Murphy. Termina invece 1-1 l’ultima sfida di questo pomeriggio domenicale tra Hull City e Brentford con i gol di McBurnie su rigore al 24’ e Ouattara al 63’.