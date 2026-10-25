Premier League, lo United crolla ancora e sprofonda. Il Liverpool ferma il Brighton

Vittoria esterna anche per il Newcastle, che batte un Crystal Palace sempre più in crisi grazie alle reti – a inizio secondo tempo – di Osula al 47’ e Barnes al 58’ rispettivamente su assist di Dedic e Murphy. Termina invece 1-1 l’ultima sfida di questo pomeriggio domenicale tra Hull City e Brentford con i gol di McBurnie su rigore al 24’ e Ouattara al 63’.